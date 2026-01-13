Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε αναζήτηση προπονητή μετά την απόλυση του Τσάμπιο Αλόνσο και ένα από τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει τη θέλουν να έχει ως στόχο τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος πάντως δεν δείχνει να ενδιαφέρεται.

Η «βασίλισσα» απέλυσε τον προπονητή της μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ και τώρα ψάχνει τον αντικαταστάτη του, με τον Γερμανό, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο το επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull, να παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ ως ο μεγάλος στόχος. Δημοσιεύματα στα οποία απάντησε με δηλώσεις του στη γερμανική τηλεόραση.

«Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εμένα και δεν μου προκάλεσε απολύτως τίποτα αν και πολλοί έσπευσαν να μου στείλουν μήνυμα. Εκεί που βρίσκομαι τώρα είναι το σωστό μέρος για μένα», είπε αρχικά ο Κλοπ, ο οποίος στη συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο του Αλόνσο.

«Ο Αλόνσο είναι εξαιρετικός προπονητής με ταλέντο, λυπάμαι πραγματικά για αυτόν. Το ότι αποχώρησε αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί 100% σωστά στο σύλλογο. Το γεγονός ότι ο Αλόνσο, μετά τα όσα πέτυχε στη Λεβερκούζεν και σε αυτή την την ηλικία, αναγκάστηκε να αποχωρήσει μετά από μόνο έξι μήνες, αυτό δείχνει πολλά», είπε ο Γερμανός πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ και συνέχισε.

«Από τη μία πλευρά, δείχνει ότι στις μέρες μας δεν υπάρχει πια χρόνος. Οι προσδοκίες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι προφανώς τεράστιες, αλλά το να λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση αμέσως μετά τον τελικό του Super Cup δείχνει πολλά για την κατάσταση που επικρατεί».