Όταν η μόδα εμπνέεται από τον αθλητισμό, μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ο Teddy Santis, ο Ελληνοαμερικανός σχεδιαστής πίσω από το brand Aimé Leon Dore, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κομμάτι που μιλάει σε όλους: το νέο varsity jacket του Ολυμπιακού, ένα unisex πανωφόρι που αποπνέει αυτοπεποίθηση, νοσταλγία, legacy και premium αισθητική.

Ο Teddy Santis μεγάλωσε στο Queens της Νέας Υόρκης από Έλληνες γονείς. Αυτό το δίπολο, η ελληνική καταγωγή και η αστική κουλτούρα του Manhattan, διαμόρφωσε την ταυτότητα του Aimé Leon Dore, το οποίο από το 2014 έγινε συνώνυμο του σύγχρονου, εκλεπτυσμένου streetwear. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Teddy Santis συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους όπως New Balance, Porsche και Clarks, ενώ το 2021 ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση της σειράς Made in USA της New Balance.

Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από αφηγηματική προσέγγιση, κάθε συλλογή είναι μια ιστορία, συχνά εμπνευσμένη από την Ελλάδα, είτε αυτή “ξετυλίγεται” στις γειτονιές του SoHo είτε στα σοκάκια της Ύδρας.

Η capsule συλλογή για τον Ολυμπιακό

Η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό είναι ένας φόρος τιμής στις ρίζες του. Η συλλογή περιλαμβάνει basic κομμάτια όπως φούτερ, Τ-Shirt, σκούφο, κασκόλ και caps, όλα στα ερυθρόλευκα χρώματα, με την καθαρή, ραφιναρισμένη αισθητική του ALD.

Το μεγάλο αστέρι της σειράς, βέβαια, είναι το varsity jacket. Κατασκευασμένο σε κόκκινο και λευκό, με vintage λεπτομέρειες και premium υλικά, θυμίζει τα κλασικά κολλεγιακά πανωφόρια των ’70s και ’80s. Από τα λευκά δερμάτινα μανίκια μέχρι τα ραμμένα γράμματα και το έμβλημα του Ολυμπιακού, κάθε στοιχείο είναι μελετημένο ώστε να αποπνέει ποιότητα και χαρακτήρα. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να φορεθεί από άνδρες και γυναίκες, με casual ή πιο προσεγμένες εμφανίσεις. Λειτουργεί σαν statement item που δεν χρειάζεται κόπο για να ξεχωρίσει.

Το jacket που έγινε sold out σε χρόνο-μηδέν

Μόλις κυκλοφόρησε, το συλλεκτικό jacket έγινε κυριολεκτικά ανάρπαστο. Η ζήτηση εκτοξεύτηκε από την πρώτη μέρα, με αποτέλεσμα τα περισσότερα κομμάτια να εξαφανιστούν σχεδόν άμεσα από την αγορά. Η τιμή του—1.680 ευρώ—δεν στάθηκε εμπόδιο ούτε για τους οπαδούς ούτε για τους λάτρεις του streetwear. Αντίθετα, η premium τιμολόγηση ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την εικόνα του ως συλλεκτικό και πολυτελές αντικείμενο.

Οι λίστες αναμονής online και οι συζητήσεις στα social media έδειξαν ξεκάθαρα ότι το jacket δεν έγινε viral μόνο επειδή είναι του Ολυμπιακού, αλλά επειδή αποτελεί ένα fashion κομμάτι με ισχυρή ταυτότητα. Το urban luxury ύφος του σε συνδυασμό με το ελληνικό στοιχείο δημιούργησαν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό. Το αποτέλεσμα; Το jacket του Ολυμπιακού έγινε ένα φαινόμενο. Ένα κομμάτι που ενώνει τον Πειραιά με τη Νέα Υόρκη, τη μόδα με την κουλτούρα, και τον αθλητισμό με την urban αισθητική.