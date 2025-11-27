Στους αφόρητους πόνους που νιώθει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 2008 αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Βόιτσεκ Σέζνι, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο υπερασπιζόμενος την εστία της Μπαρτσελόνα.

Αγωνίστηκε σε Άρσεναλ, Ρόμα, Γιουβέντους και από τον Οκτώβριο του 2024 είναι στη Μπαρτσελόνα, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2027. Αν και είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στην καριέρα του μετά την αποχώρησή του από τη «Γιούβε», ο Πολωνός τερματοφύλακας πείστηκε από την πρόταση των «μπλαουγκράνα» και στα 35 του χρόνια παραμένει κάτω από τα δοκάρια και είναι και πολύ καλός.

Το να συνεχίζει να αγωνίζεται, όμως, δεν είναι καθόλου εύκολο για τον ίδιο, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «GQ». Μια συνέντευξη, στην οποία ο Σέζνι αναφέρθηκε στο πώς τον επηρεάζει ακόμη και σήμερα ο σοβαρός τραυματισμός του 2008, όταν σε ηλικία 17 ετών, στην Άρσεναλ τότε, είχε υποστεί κάταγμα και στους δύο βραχίονες.

«Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, έρχεται μια στιγμή που χάνω εντελώς την αίσθηση των χεριών μου και δεν μπορώ να κρατήσω ούτε ένα μπουκάλι με νερό, λόγω του πόνου. Τότε, οι προπονητές και εγώ αστειευόμασταν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχω… βαρεθεί αυτό το βάσανο», είπε αρχικά ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα και συνέχισε.

«Είναι χειρότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, στις πολύ απαιτητικές προπονήσεις. Κατά τη διάρκεια της σεζόν είναι πιο εύκολο επειδή κάνεις δύο προπονήσεις και μετά έναν αγώνα, έτσι ώστε τα χέρια σου να ξεκουράζονται και να μην είναι τόσο άσχημα. Ο πόνος εκτείνεται από τον καρπό μέχρι τον αγκώνα».