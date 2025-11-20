Το NBA Europe είναι ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο μπάσκετ το τελευταίο διάστημα και ο Μαρκ Τέιτουμ με δηλώσεις του στο «The Athletic» τόνισε πως αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει νέα συμβόλαια με τη Euroleague.

Το πλάνο για τη νέα λίγκα, η οποία αν δημιουργηθεί θα είναι σε συνεργασία με τη FIBA, προβλέπει πως αυτή θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2027-28 και ο αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ έκανε δηλώσεις για το θέμα, λέγοντας πως είναι σε συζητήσεις με πολλούς επενδυτές.

«Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα. Μιλάμε με πολλούς πιθανούς επενδυτές. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν ήταν απλώς παραδείγματα. Οραματιζόμαστε ένα μείγμα, υπάρχοντες κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, ποδοσφαιρικοί κολοσσοί χωρίς τμήματα μπάσκετ και νεοσύστατες ομάδες», είπε αρχικά στο «The Athletic» ο Τέιτουμ και συνέχισε.

««Φανταστείτε τους Νικς, Λέικερς και Μπουλς να αντιμετωπίζουν την Παρί Σεν Ζερμέν, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Σίτι, με ένα τρόπαιο στο τέλος».

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη Euroleague, ο Τειτούμ είπε πως «από όσο καταλαβαίνω, αρκετοί σύλλογοι της Euroleague δεν έχουν υπογράψει ακόμη τις μακροπρόθεσμες άδειες. Όταν λήξουν αυτές, θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν».