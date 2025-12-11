Ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέρριψαν δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έφταναν προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέφεραν επανειλημμένα μέσω Telegram οι ανακοινώσεις του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Οι ανακοινώσεις του δημάρχου διαδέχονταν η μια την άλλη από τις 22:41 ως τις 02:10. Ανέφερε πως στάλθηκαν επιτόπου για να εξετάσουν τα συντρίμμια ομάδες των ρωσικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Δεν έκανε λόγο για θύματα ή υλικές ζημιές.