Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας το βράδυ της Τετάρτης.
Σύμφωνα με αναρτήσεις του Σεργκέι Σομπιάνιν στην πλατφόρμα Telegram, το πρώτο drone καταρρίφθηκε το απόγευμα και το δεύτερο αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα.
Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των αεροσκαφών στις περιοχές όπου έπεσαν, χωρίς όμως να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.
