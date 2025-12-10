Μπορεί να χρειάστηκε την παράταση, τελικά όμως η ΑΕΚ νίκησε με 99-88 τη Λέβιτσε και πήρε την 1η θέση στον όμιλό της στο Basketball Champions League, περιμένοντας πλέον τη φάση των «16».

Η Ένωση μπήκε καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 11-3 στα πρώτα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν στη συνέχεια και με σερί 9-0 ισοφάρισαν σε 19-19, για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με το σκορ 27-24.

Οι «κιτρινόμαυροι» ξέφυγαν με 35-28 στη δεύτερη αλλά η Λεβίτσε μείωσε σε 35-32 και στη συνέχεια η ελληνική ομάδα έμεινε… χωρίς προπονητή καθώς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Όπως και να έχει, ο «δικέφαλος αετός» ήταν μπροστά με 49-47 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και προηγήθηκε με 54-47 στο τρίτο δεκάλεπτο, ο τραυματισμός όμως του Σίλβα επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να μειώσουν σε 61-59, για να μπουν οι δύο ομάδες στην τελευταία περίοδο με το σκορ 68-63.

Εκεί, το παιχνίδι μετατράπηκε σε θρίλερ, με τη Λέβιτσε να προσπερνάει με 82-80, ο Μπάρτλεϊ όμως έγραψε το 82-82 και έστειλε το ματς στην παράταση, όπου η ΑΕΚ με μπροστάρηδες Γκρέι, Σίλβα και Λεκαβίτσιους κατάφερε να πάρει διαφορά και να επικρατήσει τελικά με 99-88.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82, 99-88 (παράταση)