Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή ανάμεσα στον Νίκο Ταχιάο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί «κακοποιών στοιχείων» στην κυβέρνηση.

«Εξαπέλυσε έναν βαρύτατο χαρακτηρισμό που θεωρείται προσβλητικός και συκοφαντικός σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου. Υπαινίχθη ότι είμαι κακοποιό στοιχείο. Είναι βαρύτατος υπαινιγμός και την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι είμαι ακραίος σεξιστής διότι έχω καταφερθεί εναντίον της. Έχω καταφερθεί. Αυτό όμως το οποίο είπε τώρα, είναι βαρύτατο. Επειδή σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κινηθώ δικαστικά απέναντί της, την παρακαλώ πάρα πολύ να εξηγήσει τι εννοούσε και αν επιμένει στη διατύπωση αυτή θέλω να το γνωρίζω. Της δίνω μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τι είπε» είπε ο Νίκος Ταχιάος λαμβάνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια μετά την κ. Κωνσταντοπούλου.

Επανερχόμενη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθύνθηκε προς τον υφυπουργό για να πει:

«Τι δεν καταλάβατε; Δεν διώκεται ένας συρφετός μελών του κόμματός σας για εγκληματική οργάνωση; Δεν είναι κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης πρώην και εν ενεργεία υπουργοί της κυβέρνησής σας; Τι δεν καταλάβατε; Δεν είστε στο ίδιο κόμμα με την Σεμερτζίδου και τον Μαγειρία;» και να τον καλέσει να καταθέσει μήνυση εις βάρος της εφόσον το επιθυμεί.

«Σας θεωρώ πανέξυπνη γυναίκα, έχετε επίγνωση όσων λέτε. Με απωθεί η λογική του Βισίνσκι. Λυπάμαι που έχετε τη λογική του Στάλιν: “τους βάζω όλους από κάτω και τους παίρνω το κεφάλι”. Δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ και κανενός εσπρέσο μακιάτο…», ανταπάντησε ο Νίκος Ταχιάος και παρατήρησε ότι δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις χωρίς να υπάρχουν συνέπειες.

«Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Θα κριθεί σε άλλες αίθουσες εάν έχω δίκιο εγώ ή εσείς», είπε τέλος ο κ. Ταχιάος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο της δικαστικής οδού.