Ο ΠΑΟΚ άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο Top-16 του FIBA Europe Cup καθώς συνέτριψε με 101-70 την Πριέβιντζα, παρουσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Αποδοτικότερη, με την εκκίνηση της αναμέτρησης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Πριέβιντζα, η οποία, έχοντας επιθετικές αιχμές τους Τόλμπερτ, Τουσάντ, Αλίχοντζιτς, προηγήθηκε στο 3’ με 4-10.

«Βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 με τους Μέλβιν, Περσίδη, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε (4’ 10-10), οι Σλοβάκοι, εντούτοις, ξέφυγαν εκ νέου με +6 (8’ 15-21), απόσταση την οποία, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, έστειλαν στο +8 (19-27).

Κάπου εκεί… «όπλισε» δυναμικά ο Μέλβιν, η… δράση του οποίου έδωσε επιμέρους 14-5 στον «Δικέφαλο», με το οποίο έγινε αφεντικό στο παρκέ στο 15’ με 33-32. Διαφορά που πήγε στο 17’ στο +5 (43-38) και στο 26’ -με τους Περσίδη, Ντίσμα, Τζόουνς, να εκτελούν και τον Τζάκσον να δημιουργεί- στο +13 (66-53).

Τρία λεπτά αργότερα οι Μέλβιν, Τζόουνς, έδωσαν στον ΠΑΟΚ «αέρα» 15 πόντων (74-59). Στο 33’ ο «Δικέφαλος»… εκτοξεύθηκε στο +23 (84-61) και «καθάρισε» με το ματς.

Στο 39’ ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +35 (101-66), για να νικήσει τελικά με 101-70.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70