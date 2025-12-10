Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης πήγε για πρώτη φορά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, τονίζοντας ότι είναι προτιμότερο να μιλάει με πράξεις και όχι με λόγια.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας αποθεώθηκε από τους φίλους του «δικεφάλου του βορρά» όταν έκανε την εμφάνισή του στα επίσημα του PAOK Sports Arena ενώ νωρίτερα είχε αποκαλύψει τα ονόματα των τριών πρώτων μεταγραφών με ένα χαρτάκι που είχε στο πίσω μέρος του κινητού του τηλεφώνου.

Ο Μυστακίδης, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι το κεντρικό πρόσωπο στον αγώνα με την Πριέβιτζα για το FIBA Europe Cup και στις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ είπε τα εξής…

«Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ απόψε. Ελπίζω να πάει καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα.

Δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ. Πάντα ήταν στην καρδιά μου. Είναι καλό με την ομάδα που χτίζουμε να έρθουμε εδώ να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε και τους παίκτες γιατί στο κάτω κάτω η ομάδα δική τους είναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθλους και τους παίκτες.

Το άλλο που ήθελα να πω, είναι ότι, γενικά εμείς, δεν ξέρω πως θα είναι η επικοινωνία, δεν ξέρω πόσο θα μιλάμε, καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να μιλάμε. Ελπίζω απόψε να κάνουμε κάτι ωραίο».