Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Λουίς Άρσε, συνελήφθη χθες Τετάρτη στη Λα Πας στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή υπόθεση διαφθοράς, η οποία σχετίζεται με τη θητεία του ως υπουργού Οικονομίας κατά την περίοδο της κυβέρνησης του προκατόχου του, Έβο Μοράλες (2006-2019).

Ο πρώην ηγέτης της βολιβιανής αριστεράς, 62 ετών, παρέδωσε την εξουσία την 8η Νοεμβρίου, όταν έλαβαν τέλος τα σχεδόν είκοσι χρόνια διακυβέρνησης υπό την αριστερά, αρχικά υπό τον Έβο Μοράλες. Αυτός ο τελευταίος έχει αποσυρθεί φρουρούμενος από αυτόχθονες οπαδούς του στο προπύργιό του Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, εξαιτίας εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση εμπορίας ανήλικης, που απορρίπτει.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο κ. Άρσε θα κληθεί να λογοδοτήσει για τα φερόμενα εγκλήματα της «παράλειψης καθήκοντος» και «συμπεριφοράς που έβλαψε την οικονομία» της χώρας.

«Συγχαίρω τα μέλη (…) της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς (…) που προχώρησαν στη σύλληψη σε εκτέλεση εντάλματος» που εκδόθηκε από την εισαγγελία σε βάρος του πρώην προέδρου Άρσε (2020-2025), δήλωσε ο αντιπρόεδρος Έντμαν Λάρα σε βίντεο που διένειμε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο κ. Άρσε κατηγορείται πως όταν υπουργός Οικονομίας επέτρεψε να μεταφερθούν κεφάλαια σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών.

Οι ασυνήθιστες μεταφορές χρημάτων φέρονται να έγιναν από δημόσιο ταμείο για την ανάπτυξη των αυτοχθόνων λαών (FONDIOC) κατά την περασμένη δεκαετία.

Μια από τις ωφελημένες φέρεται να ήταν η πρώην βουλεύτρια Λίδια Πάτι, η οποία συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης, κατέθεσε πως η μεταφορά των χρημάτων είχε εγκριθεί από τον υπουργό Οικονομίας την εποχή, τον κ. Άρσε. Φέρεται να έλαβε σχεδόν 100.000 δολάρια για καλλιέργεια τομάτας.

«Τηρούμε τον λόγο μας»

«Το είχαμε πει: ο Λουίς Άρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας. Όλοι αυτή που έκλεψαν την πατρίδα θα πληρώσουν ως και το τελευταίο σεντ», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος Λάρα.

Η Μαρία Νέλα Πράδα, πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Λουίς Άρσε, ήταν η πρώτη που αναφέρθηκε στη σύλληψη του πρώην υπουργού του κράτους. «Ήταν μόνος. Το έβαλαν σε μίνι-μπας με φιμέ τζάμια», δήλωσε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα όπου μετήχθη ο ως τον περασμένο μήνα πρόεδρος της χώρας.

Φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από βολιβιανά ΜΜΕ εικονίζουν τον κ. Άρσε κατά τη μεταγωγή του στα γραφεία της ειδικής δύναμης καταπολέμησης του εγκλήματος (FELCC) στη Λα Πας, την πρωτεύουσα.

«Δεν του είχε επιδοθεί κανενός τύπου ειδοποίηση», τόνισε η Μαρία Νέλα Πράδα.

Στη Βολιβία ο νόμος επιβάλλει στα μέλη οποιασδήποτε κυβέρνησης αποχωρεί από τα καθήκοντά της απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για 90 ημέρες.

Την πρώτη εβδομάδα του στην εξουσία, ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας κατηγόρησε την απελθούσα κυβέρνηση και ευρύτερα το κόμμα MAS ότι άφησαν πίσω «βόθρο», κάνοντας λόγο για κακοδιαχείριση.

Ταυτόχρονα η κυβέρνησή του άρχισε λογιστικούς ελέγχους στις δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτή την εβδομάδα, η εισαγγελία άσκησε διώξεις σε έξι πρώην στελέχη της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου YPFB για διαφθορά.

Η νέα κυβέρνηση της Βολιβίας ανέλαβε εν μέσω της πιο σοβαρής οικονομικής κρίσης από τα χρόνια του 1980, με βασικό σύμπτωμα την έλλειψη δολαρίων.