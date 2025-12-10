Η επιστροφή σειράς αρχαιοτήτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης διαδικασίας που ολοκληρώθηκε το τελευταίο διάστημα.

Ανάμεσα στα 28 αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν, ξεχωρίζει η μαρμάρινη κεφαλή του Αθηναίου ρήτορα Δημοσθένη, έργο της ρωμαϊκής περιόδου, αλλά και το ιδιαίτερης τέχνης μαρμάρινο κιονόκρανο με απεικόνιση του αρχάγγελου Μιχαήλ, το οποίο είχε απομακρυνθεί παράνομα από τη Μονή Παναγίας Περίβλεπτου στην Κωνσταντινούπολη.

Το κιονόκρανο είχε επί χρόνια εκτεθεί στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, πριν ενταχθεί στην τρέχουσα διαδικασία επιστροφής. Στις ίδιες παραδόσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης ένα χάλκινο άγαλμα Ρωμαίου αυτοκράτορα από την περιοχή των Βούβων, αλλά και ποικίλα ρωμαϊκά και αρχαϊκά ευρήματα – από τερακότες έως πήλινες πινακίδες.

Σε μακροσκελή ανάρτηση του Τούρκου Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Συνεχίζουμε να προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να αναζητούμε κάθε έργο που ανήκει στην Τουρκία, όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο».