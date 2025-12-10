Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, απουσίαζε την Τετάρτη από την τελετή στη Νορβηγία, κατά την οποία επρόκειτο να παραλάβει το φετινό Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά η επιβεβαίωση ότι ταξιδεύει προς την Ευρώπη προκάλεσε μικτά συναισθήματα στη χώρα της, όπου πολλοί τη στήριζαν ακριβώς επειδή δεν είχε εγκαταλείψει την πατρίδα της.

Η κόρη της Ματσάδο παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της σε μια τελετή που εξελίχθηκε τόσο σε συγκέντρωση υπέρ της δημοκρατίας όσο και σε καταδίκη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, με τους παρευρισκόμενους να ενημερώνονται λεπτομερώς για τεκμηριωμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά πραγματικών ή φερόμενων αντιπάλων του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η κόρη της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο ανέφερε ότι η μητέρα της είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ότι «δεν θα τα παρατήσει ποτέ», κατά την παραλαβή του βραβείου εκ μέρους της στη Νορβηγική πρωτεύουσα.

This is the story of a people and their long march toward freedom.



What an honor to hear my Nobel Peace Prize 2025 acceptance speech in the voice of my daughter — and to know that very soon, I’ll be able to embrace her and my family again. pic.twitter.com/uyrUOjVQpj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 10, 2025

Λίγο πριν την τελετή, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, που παραμένει κρυμμένη, έστειλε ηχητικό μήνυμα δηλώνοντας ότι «είναι ασφαλής» και καθ’ οδόν προς το Όσλο, αλλά δεν θα προλάβει να παρευρεθεί εγκαίρως στην τελετή στο Δημαρχείο.

Η Άνα Κορίνα Σόσα διάβασε ομιλία που είχε συντάξει η Ματσάδο.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ απένειμε το βραβείο για «τον αγώνα της να επιτευχθεί μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα.

Η κόρη της αναφέρθηκε αρχικά στον προσωπικό αντίκτυπο της απουσίας της μητέρας της για δύο χρόνια.

Watch the very moment Maria Corina Machado’s daughter Ana collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of her mother.



Machado was awarded the 2025 Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.



Learn… pic.twitter.com/gLORIbv50T — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

Η Ματσάδο κρύφτηκε μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024 στη Βενεζουέλα.

Η κυρία Σόσα είπε στο κοινό: «Και καθώς περιμένω εκείνη τη στιγμή να την αγκαλιάσω, να τη φιλήσω, να την αγκαλιάσω, μετά από δύο χρόνια, σκέφτομαι τις άλλες κόρες και τους άλλους γιους που δεν έχουν την ευκαιρία να δουν τις μητέρες τους».

"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."



Listen to 2025 peace laureate Maria Corina Machado's exclusive phone call that took place earlier… pic.twitter.com/oOwsklo35k — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

Στη συνέχεια διάβασε την ομιλία της μητέρας της, σημειώνοντας ότι οι Βενεζουελάνοι «θα αγκαλιαστούν ξανά, θα ερωτευτούν ξανά, θα ακούσουν τους δρόμους μας να γεμίζουν με γέλια και μουσική».

Η Σόσα πρόσθεσε: «Όλες οι απλές χαρές που ο κόσμος θεωρεί δεδομένες θα είναι δικές μας.

Επειδή, στο τέλος, το ταξίδι μας προς την ελευθερία ζούσε πάντα μέσα μας. Επιστρέφουμε στον εαυτό μας. Επιστρέφουμε στο σπίτι μας».

Το κοινό στο Δημαρχείο, μεταξύ αυτών και μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας, χειροκρότησε θερμά και απέδωσε στη Σόσα όρθια παρατεταμένη χειρονομία.

Υπήρξε έντονη φημολογία σχετικά με το αν η Ματσάδο θα καταφέρει να παραβεί την απαγόρευση ταξιδιών για να παραστεί στην τελετή. Σε ηχογραφημένο μήνυμα που κοινοποίησε το Ινστιτούτο Νόμπελ, η ίδια δήλωσε: «Θα είμαι στο Όσλο, είμαι καθ’ οδόν».

Ωστόσο, ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, ανέφερε ότι η Ματσάδο αναμένεται να φτάσει «κάποια στιγμή μεταξύ απόψε και αύριο το πρωί», πολύ αργά για την τελετή.

Νωρίτερα, την Τετάρτη, το Ινστιτούτο είχε δηλώσει ότι αγνοεί την τοποθεσία της, προκαλώντας ανησυχία στους υποστηρικτές της.

Εκτός από την κόρη της Άνα, στην Οσλο βρίσκονται και τα άλλα δύο παιδιά της, η μητέρα της και οι τρεις αδελφές της, περιμένοντας την επανένωσή τους μαζί της.

Τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημόσια ήταν στις 9 Ιανουαρίου, σε συγκέντρωση υποστηρικτών διαμαρτυρόμενων για την ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο για τρίτη προεδρική θητεία.

Οι εκλογές είχαν καταγγελθεί από την αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα και διεθνώς ως νοθευμένες, προκαλώντας διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Περίπου 2.000 άτομα συνελήφθησαν στην καταστολή που ακολούθησε, συμπεριλαμβανομένων πολλών μελών της αντιπολιτευτικής συμμαχίας.

Η Ματσάδο, που είχε καταφέρει να ενώσει την πολωμένη αντιπολίτευση πριν από τις εκλογές, κρύφτηκε φοβούμενη σύλληψη.

Συνέχισε να δίνει συνεντεύξεις και να ανεβάζει βίντεο στα social media καλώντας τους υποστηρικτές της να μην τα παρατήσουν.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης ενίσχυσε τους υποστηρικτές της και πυροδότησε άμεσα εικασίες για το αν θα μπορέσει να ταξιδέψει στο Όσλο.

Η μετακίνησή της καλύφθηκε από απόλυτη μυστικότητα και δεν είναι γνωστό πώς κατάφερε να φύγει από την κρυψώνα της ή με ποιο μέσο έφτασε στην Ευρώπη.

Πριν φύγει από τη Βενεζουέλα, η Ματσάδο είπε στο νορβηγικό δημόσιο κανάλι NRK: «Θέλω να διαβεβαιώσω κάθε Βενεζουελάνο ότι θα επιστρέψω».

Στους δρόμους του Καράκας, υπήρχε ανησυχία για το κατά πόσο η επιστροφή της στη Βενεζουέλα θα ήταν εύκολη.