Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Ελβετία η υπόθεση της Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς, φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία, η οποία βρέθηκε φρικτά δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, στις 13 Φεβρουαρίου 2024. Για τον φόνο κατηγορείται ο 41χρονος σύζυγός της, ο οποίος αναφέρεται από τα ελβετικά μέσα με το ψευδώνυμο Τόμας, λόγω των αυστηρών νόμων περί ιδιωτικότητας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Εισαγγελίας της Βασιλείας-Λάντσαφτ, ο Τόμας φέρεται να στραγγάλισε την Κριστίνα, να την αποκεφάλισε και να διαμέλισε το σώμα της χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πριόνι, μαχαίρι και κλαδευτήρια. Η αυτοψία αποκάλυψε ότι η άτυχη μητέρα δύο παιδιών έφερε «ερυθρή αυλακωτή γραμμή από πίεση» στον λαιμό, ένδειξη θανάτου από στραγγαλισμό, καθώς και πολυάριθμα τραύματα από χτυπήματα πριν τον θάνατο.

Ιδιαίτερη φρίκη προκαλεί το εύρημα ότι ο Τόμας είχε «προσεκτικά αφαιρέσει» τη μήτρα της, το μοναδικό όργανο που έλειπε από τον κορμό της, ενώ άλλα τμήματα του σώματος φέρεται να τα έριξε σε βιομηχανικό μπλέντερ, όπου τα πολτοποίησε ή τα διέλυσε σε χημικό διάλυμα. Στον χώρο εντοπίστηκαν «πολύ μεγάλος αριθμός» από κομμάτια δέρματος και μυών, μερικά από τα οποία είχαν πάνω τους τμήματα οστών.

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν επίσης σημάδια εξάρθρωσης στις αρθρώσεις των ισχίων, ενώ το άνω μέρος της σπονδυλικής στήλης της είχε κοπεί «βίαια» για να πραγματοποιηθεί ο αποκεφαλισμός. Παράλληλα, στο κεφάλι βρέθηκαν ενδείξεις ότι τμήματα των μαλλιών της είχαν τραβηχτεί.

Την ώρα που φέρεται να διαμέλιζε το σώμα, ο Τόμας παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube από το κινητό του. Παράλληλα, είχε κρύψει το τηλέφωνο της Κριστίνα σε ένα φορτηγό, ενδεχομένως για να δυσκολέψει την έρευνα.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε αρχικά ότι βρήκε τη σύζυγό του νεκρή στις σκάλες του σπιτιού. Αργότερα υποστήριξε πως εκείνη τον «επιτέθηκε με μαχαίρι» και ότι την έπνιξε σε αυτοάμυνα, σε μια στιγμή «πανικού». Ωστόσο, το δικαστήριο απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς, με το πόρισμα να αναφέρει ότι η συστηματική, πολύωρη διαδικασία διαμελισμού, η χρήση ειδικών εργαλείων και χημικών και η «τελετουργική» ακρωτηρίαση, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της μήτρας, αντικρούουν κάθε εκδοχή αυτοάμυνας.

Το δικαστήριο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο ο Τόμας να πάσχει από ψυχική διαταραχή, λόγω «σημαδιών εσκεμμένης κακοποίησης ή τελετουργικής ταπείνωσης» του σώματος.

Φίλοι της Κριστίνα αναφέρουν ότι η σχέση του ζευγαριού «ήταν σε κρίση για μήνες» και ότι η ίδια φοβόταν τον σύζυγό της, καθώς σκόπευε να τον εγκαταλείψει. Αναφορές κάνουν λόγο και για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Τόμας φέρεται να είπε ότι ένιωθε ότι «έμπαινε σε ένα τούνελ» από τον φόβο ότι θα «έχανε τα παιδιά, το σπίτι και την εταιρεία του». Η υπόθεση έχει πλέον ολοκληρώσει το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας και αναμένεται η δίκη.