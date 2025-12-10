Σε μια κρίσιμη στιγμή για τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της χώρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Οι επαφές στην Ουάσιγκτον δεν περιορίστηκαν σε εθιμοτυπικές συζητήσεις, αλλά εστίασαν σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος που ενισχύουν τον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Στην ατζέντα των επαφών του κ. Θεοδωρικάκου κυριάρχησαν τρία βασικά σημεία:

Η προσέλκυση νέων αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Η αναβάθμιση της χώρας σε διαμετακομιστικό κέντρο για την ενέργεια και τα εμπορεύματα. Η ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας και των τομέων της έρευνας και καινοτομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο, ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ (ο οποίος είναι παράλληλα επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας) και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Οι συναντήσεις αυτές υπογραμμίζουν τον στρατηγικό ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στα ενεργειακά δίκτυα, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Επιπλέον, ο Έλληνας Υπουργός είχε επαφές με στελέχη που εμπλέκονται άμεσα στη ναυτιλιακή στρατηγική των ΗΠΑ: τον Χένρι Χέντριγκς, επικεφαλής του γραφείου διοίκησης και προϋπολογισμού της ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και τον Ρόμπερτ Άντριους, διευθυντή ναυπηγικής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Οι συνομιλίες αυτές κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμες ενόψει της αναγέννησης των ελληνικών ναυπηγείων και της προσπάθειας μετατροπής τους σε περιφερειακά κέντρα συντήρησης και κατασκευών.