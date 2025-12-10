Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Μόντε Μόρις, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Το όνομα του Αμερικανού γκαρντ ήρθε στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» αργά το βράδυ της Τρότης (9/12) και οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν προχωρήσει τόσο πολύ ώστε μία μέρα μετά να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

2017–2022 Denver Nuggets

2022–2023 Washington Wizards

2023–2024 Detroit Pistons

2023-2024 Minnesota Timberwolves

2024–2025 Phoenix Suns

2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο