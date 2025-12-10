Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Μόντε Μόρις, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.
Το όνομα του Αμερικανού γκαρντ ήρθε στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» αργά το βράδυ της Τρότης (9/12) και οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν προχωρήσει τόσο πολύ ώστε μία μέρα μετά να επισημοποιηθεί η συμφωνία.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει τα εξής…
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.
Το who is who
Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
- 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
- 2017–2022 Denver Nuggets
- 2022–2023 Washington Wizards
- 2023–2024 Detroit Pistons
- 2023-2024 Minnesota Timberwolves
- 2024–2025 Phoenix Suns
- 2025 Indiana Pacers
Οι αριθμοί του στο NBA
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε ατομικό επίπεδο
- First-Team All-Big 12 (2017)
- 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)».