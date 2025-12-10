Την πρώτη του νίκη στο φετινό Champions League πανηγυρίζει ο Άγιαξ με το εκτός έδρας 4-2 επί της Καραμπάγκ για την 6η αγωνιστική της League Phase, ενώ η Κοπεγχάγη πήρε σπουδαίο τρίποντο με 3-2 στην έδρα της Βιγιαρεάλ.

Πέντε ήττες σε ισάριθμους αγώνες μετρούσε στη φετινή διοργάνωση ο Άγιαξ, ο οποίος βρέθηκε από νωρίς και συγκεκριμένα από το 10ο λεπτό, με το γκολ του Ντουράν, πίσω στο σκορ κόντρα στην Καραμπάγκ. Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 39′ με τον Ντόλμπεργκξ, στο 47′ όμως οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα με σκόρερ τον Σίλβα (2-1).

Ο «Αίαντας» έβλεπε τον χρόνο να κυλάει και την 6η συνεχόμενη ήττα να πλησιάζει, τελικά όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή: 2-2 στο 79′ ο Γκλουκ, 2-3 στο 83′ με ωραίο σουτ του Γκααεΐ, 2-4 στο 90′ ξανά ο Γκλουκ και η πρώτη νίκη είναι γεγονός.

Πέρασε από την έδρα της Βιγιαρεάλ η Κοπεγχάγη

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα, η Βιγιαρεάλ υποδέχθηκε την Κοπεγχάγη, η οποία άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Ελιονούσι. Στο 47′ ο Κομεσάνα έκανε το 1-1, αμέσως μετά όμως, στο 48′, ο Ασουρί έγραψε το 1-2. Οι Ισπανοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν ξανά, στο 56′, με τον Ολουβασέγι, στο 90′ όμως ο Κορνέλιους έδωσε μεγάλη νίκη με 3-2 στην Κοπεγχάγη και καταδίκασε σε αποκλεισμό τη Βιγιαρεάλ που έχει μόλις ένα βαθμό.