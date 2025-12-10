Ο θάνατος του πεντάχρονου Γιουσούφ Μαχμούντ Ναζίρ τον Νοέμβριο του 2022, οκτώ ημέρες μετά την εξέτασή του στο Νοσοκομείο Ρόδερχαμ, όπου του χορηγήθηκαν απλά αντιβιοτικά και στάλθηκε στο σπίτι, έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο σύστημα υγείας της Βρετανίας.

Ο Γιουσούφ Μαχμούντ Ναζίρ πέθανε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σέφιλντ, οκτώ ημέρες αφότου είχε εξεταστεί στο Νοσοκομείο Ρόδερχαμ.

Η οικογένεια του μικρού αγοριού, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με την τραγωδία, ζητά τώρα να εφαρμοστεί μία εθνική οδηγία που θα αναγκάζει το νοσηλευτικό προσωπικό να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανησυχία και τη διαίσθηση των γονέων — ότι «κάτι δεν πάει καθόλου καλά» με το παιδί τους

«Νόμος του Γιουσούφ»: Το αίτημα στον Υπουργό Υγείας

Σήμερα, η οικογένεια συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον Υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, για να προωθήσει επίσημα την έκκλησή της για τον «Νόμο του Γιουσούφ» (Yusuf’s Law).

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η έκθεση που αφορούσε την περίθαλψη του Γιουσούφ και δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο. Η οικογένεια έλαβε τη διαβεβαίωση από τον Υπουργό ότι οι συστάσεις της έκθεσης δεν θα «ξεχαστούν».

Μιλώντας στην εφημερίδα The Mirror μετά τη συνάντηση, ο θείος του παιδιού, Ζαχίρ Αχμέντ, 42 ετών, μετέφερε την ικανοποίηση της οικογένειας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις εκκλήσεις τους για δράση «πολύ, πολύ σοβαρά».

Ο ίδιος ο Αχμέντ υπογράμμισε ότι «είναι σημαντικό να ληφθεί αυτό πολύ σοβαρά και αυτές οι ανησυχίες να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο». Παρά τη θλίψη τους, η οικογένεια βρίσκει παρηγοριά στο γεγονός ότι, όπως δήλωσαν, «η θρυλική ιστορία του Γιουσούφ σώζει ήδη εκατοντάδες και εκατοντάδες ζωές παιδιών».