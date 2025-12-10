Ο Γεράσιμος Μήτογλου αποχωρεί από την ΑΕΚ άμεσα και ήδη υπάρχει έντονη φημολογία για το μέλλον του. Είναι αλήθεια πως την περασμένη άνοιξη όπως και το καλοκαίρι που πέρασε κάπου…μεγαλοπιανόταν. Αρνήθηκε τις 450.000 ευρώ καθαρές ετήσιες αποδοχές που του πρόσφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος επιμένοντας ακατέβατα στα plus 700 χιλιάρικα. Είδε υποτιμητικά την πρόταση που του πήγαν από την Φερεντσβάρος, με το επιχείρημα μάλιστα πως είχε φάει…5άρα από τον ΠΑΟΚ

Θα παραμείνει στην Ελλάδα ο Μήτογλου και ποιος σύλλογος τον θέλει ενόψει Ιανουαρίου; Και ο άσος της Εθνικής που παίζει στο εξωτερικό και θέλει το ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ του Ευάγγελου Μίχου στο Sportdog.gr