Ο διπρόσωπος Άρης νίκησε τελικά με 90-86 τη Βενέτσια στο κατάμεστο Nick Galis Hall για τη 10η αγωνιστική του Eurocup.

Με διαδοχικά τρίποντα από τους Κόουλ, Μπόουμαν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Βενέτσια βρέθηκε με το… καλησπέρα στο 0-6. Η εκτελεστική δεινότητα -ως επί το πλείστον- του Νουά, έδωσε στον Άρη επιμέρους 11-5, με το οποίο έφερε στο 4’ το ματς στα ίσια (11-11).

Η ιταλική ομάδα πήρε πρόσκαιρα ξανά το προβάδισμα στο σκορ (11-14), οι «κιτρινόμαυροι, ωστόσο, έβγαλαν άμεσα αντίδραση. Επέβαλλαν τον… νόμο τους στο παρκέ και με επιμέρους 22-5, έχοντας τους Τζόουνς, Φόρεστερ, Κουλμπόκα, Χαρέλ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, προηγήθηκαν -λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος- με +14 (33-19). Διαφορά που είχαν και στο 14’ (43-29), με τους Μποχωρίδη, Άντζουσιτς να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση.

Οι πρωτοβουλίες του Γουίλτζερ επέτρεψαν στην Βενέτσια να μειώσει στους 7 πόντους (45-38), ο Άρης, όμως, δεν έχασε την ψυχραιμία του και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +13 (56-43).

Η… δράση των Χόρτον, Παρκς, Κόουλ, Κάντι βοήθησε τη Βενέτσια να πλησιάσει στο 27’ στους δύο πόντους (65-63) και στο 32’ στο μισό καλάθι (70-69).

Οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» με σερί 6-0 και ξέφυγαν με +7 (33’ 76-69), οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν εγκατάλειψαν τη μάχη. Πλησίασαν ξανά σε απόσταση… αναπνοής (82-81). Οι Τζόουνς, Νουά έδωσαν «ανάσα» στον Άρη (86-81), η Βενέτσια μείωσε στο καλάθι (39’ 86-84), απόσταση που είχε από τους γηπεδούχους και στα 8’’ πριν από τη λήξη (88-86).

Το ψύχραιμο χέρι του Μήτρου-Λονγκ από τη γραμμή των βολών (2/2), στην τελευταία επίθεση του Άρη, έδωσε τη νίκη στους «κιτρινόμαυρους», με το τελικό 90-86.

Τα δεκάλεπτα: 33-22, 56-43, 70-63, 90-86