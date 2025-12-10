Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο υπέστη σοβαρό πλήγμα και ακινητοποιήθηκε σήμερα, καθώς βρισκόταν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ουκρανίας στην Μαύρη Θάλασσα. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) και στράφηκε εναντίον του πλοίου «Dashan», το οποίο ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Τη στιγμή της επίθεσης, το δεξαμενόπλοιο κατευθυνόταν προς το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) γνωστοποίησε ότι το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από ισχυρά εκρηκτικά στην περιοχή της πρύμνης, με αποτέλεσμα να υποστεί σημαντικές ζημιές και να καταστεί ανενεργό.

Κατά τον διάπλου, το δεξαμενόπλοιο έπλεε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ενώ είχε απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες του (transponders).

Το χτύπημα αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ουκρανίας να στοχεύει τα ρωσικά ναυτικά και εμπορικά συμφέροντα στην Μαύρη Θάλασσα, χρησιμοποιώντας κυρίως τα ναυτικά drones ως απάντηση στον αποκλεισμό και τις επιχειρήσεις της Ρωσίας στην περιοχή.