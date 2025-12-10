Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και η Άρσεναλ είναι μόνη στην 1η θέση της βαθμολογίας μετά το 3-0 επί της Κλαμπ Μπριζ εκτός έδρας.

Το ντέρμπι της ημέρας έγινε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, όπου η Ρεάλ μπήκε πιο δυνατά, πίεσε από νωρίς και τελικά άνοιξε το σκορ στο 28′ με τον Ροντρίγκο που μπήκε στην περιοχή και με πλασέ νίκησε τον Ντοναρούμα που δεν είχε και την καλύτερη αντίδραση. Το 1-0, όμως, δεν έμεινε για πολύ…

Στο 35′ ο Ο’ Ράιλι ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την απόκρουση του Κουρτουά στην κεφαλιά του Γκβάρντιολ, για να κάνει το 1-1 και στο 43′ οι Άγγλοι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Χάαλαντ από τον Ρούντιγκερ, με τον Νορβηγό να αναλαμβάνει και την εκτέλεση για το 1-2.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος του ματς, με τη Σίτι να παίρνει μεγάλη νίκη ενώ στη Ρεάλ οι συζητήσεις για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο θα… πάρουν φωτιά.

Κορυφή με 3άρα η Άρσεναλ

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα παιχνίδια, η Άρσεναλ πέρασε με 3-0 από την έδρα της Κλαμπ Μπριζ και είναι στην κορυφή με 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο νίκησε με 2-0 τη Νάπολι του Αντόνιο Κόντε, η Γιουβέντους καθάρισε με το ίδιο σκορ την Πάφο και πήρε δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο, η Παρί Σεν Ζερμέν κόλλησε στο 0-0 με την Αθλέτικ Μπιλμπάο εκτός έδρας ενώ ισόπαλα, αλλά με 2-2, έληξαν και οι αγώνες Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ και Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (10/12)

Καραμπάγκ – Άγιαξ 2-4

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ 2-2

Μπενφίκα – Νάπολι 2-0

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ 0-3

Γιουβέντους – Πάφος 2-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2