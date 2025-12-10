Τουρίστες από δεκάδες χώρες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν το ιστορικό των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των τελευταίων πέντε ετών ως προϋπόθεση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει νέας πρότασης που παρουσίασαν αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο νέος όρος θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες χώρες, μεταξύ τους και η χώρα μας, που έχουν δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, εφόσον έχουν συμπληρώσει τη φόρμα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA).

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κινηθεί προς τη γενικευμένη ενίσχυση των αμερικανικών συνόρων, επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια ως βασικό λόγο.

Αναλυτές αναφέρουν ότι το νέο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για πιθανούς επισκέπτες ή να πλήξει τα ψηφιακά τους δικαιώματα.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη αύξηση ξένων τουριστών το επόμενο έτος, καθώς θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Το σχετικό έγγραφο κατατέθηκε από την Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία (CBP) και το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία, όπως αναφέρει το BBC.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εμφανίστηκε στο Federal Register, το επίσημο ημερολόγιο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η πρόταση αναφέρει ότι «το συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων θα απαιτεί από τους αιτούντες ESTA να παράσχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των τελευταίων 5 ετών», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το ποια συγκεκριμένα στοιχεία θα απαιτούνται.

Το ισχύον ESTA απαιτεί συγκριτικά περιορισμένες πληροφορίες από τους ταξιδιώτες, καθώς και εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων (30 λίρες). Είναι διαθέσιμο σε πολίτες περίπου 40 χωρών – μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Αυστραλία και η Ιαπωνία – και τους επιτρέπει πολλαπλές επισκέψεις στις ΗΠΑ εντός διετίας.

Εκτός από τη συλλογή δεδομένων κοινωνικής δικτύωσης, το νέο έγγραφο προτείνει την καταγραφή των τηλεφωνικών αριθμών του αιτούντος για τα τελευταία πέντε χρόνια και των διευθύνσεων e-mail που έχει χρησιμοποιήσει την τελευταία δεκαετία, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειάς του.

Το κείμενο επικαλείται εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ από τον Ιανουάριο, με τίτλο «Protecting the United States From Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats».

Το σχέδιο θα επηρέαζε άτομα από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν φόρμα ESTA αντί για βίζα.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ζητά περισσότερες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.

Ανησυχία για τον έλεγχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε φοιτητικές βίζες των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα εξετάζει λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τον έλεγχο υπηκόων που αιτούνται φοιτητικές βίζες ή βίζες H1B για εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα πραγματοποιεί ελέγχους «online presence» για τους αιτούντες και τα εξαρτώμενά τους μέλη, ενώ οι ρυθμίσεις απορρήτου σε όλα τα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να γίνουν «δημόσιες» ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος.

Ανακοίνωση στον ιστότοπο της Πρεσβείας και του Προξενείου των ΗΠΑ στο Μεξικό αναφέρει ότι συγκεκριμένοι αιτούντες βίζας πρέπει να απαριθμήσουν όλα τα ονόματα χρήστη ή handles που έχουν χρησιμοποιήσει σε κάθε πλατφόρμα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Προειδοποιεί ότι η παράλειψη οποιασδήποτε πληροφορίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη τόσο της τρέχουσας όσο και μελλοντικών βιζών.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σχετικά με την πολιτική για τις φοιτητικές βίζες: «Οι Αμερικανοί πολίτες αναμένουν από την κυβέρνησή τους να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστήσει τη χώρα μας πιο ασφαλή, και αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση Τραμπ κάθε μέρα».

Οι αξιωματικοί έλαβαν οδηγίες να ελέγχουν όσους «υποστηρίζουν, βοηθούν ή ενισχύουν καθορισμένους ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια ή που διαπράττουν παράνομη αντισημιτική παρενόχληση ή βία».

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να σκληρύνει τα σύνορα, οι αξιωματούχοι δήλωσαν πρόσφατα ότι μία υπάρχουσα ταξιδιωτική απαγόρευση – που αφορά 19 χώρες στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Καραϊβική – ενδέχεται σύντομα να επεκταθεί.

Η κίνηση ανακοινώθηκε μετά από επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, για την οποία έχει κατονομαστεί ως ύποπτος ένας Αφγανός.

Η νέα πρόταση σχετικά με τη συλλογή δεδομένων ESTA για τουρίστες προσκαλεί το κοινό να καταθέσει απόψεις για 60 ημέρες.

Η Σοφία Κόουπ, από τον οργανισμό ψηφιακών δικαιωμάτων Electronic Frontier Foundation, άσκησε κριτική στο σχέδιο, δηλώνοντας στους New York Times ότι θα μπορούσε «να επιδεινώσει τις βλάβες στις πολιτικές ελευθερίες».

Παράλληλα, το μεταναστευτικό δικηγορικό γραφείο Fragomen υποστήριξε ότι ενδέχεται να υπάρξουν πρακτικές επιπτώσεις, καθώς οι αιτούντες μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για την έγκριση ESTA.

Ειδικοί έχουν επισημάνει ότι οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές πολιτικές που εισήχθησαν επί Τραμπ έχουν επηρεάσει τη βιομηχανία τουρισμού των ΗΠΑ.

Νωρίτερα φέτος, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική από τις 184 οικονομίες που ανέλυσε, η οποία αναμένεται να καταγράψει μείωση στις δαπάνες διεθνών επισκεπτών το 2025.

Άλλες πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται επίσης να έχουν επηρεάσει τον τουρισμό προς τη χώρα, όπως οι μαζικές αποχές Καναδών από ταξίδια στις ΗΠΑ ως μορφή διαμαρτυρίας για τους δασμούς του Τραμπ.

Ο Οκτώβριος ήταν ο δέκατος συνεχόμενος μήνας μείωσης του αριθμού των Καναδών ταξιδιωτών στις ΗΠΑ. Στο παρελθόν, οι Καναδοί αντιστοιχούσαν σε περίπου ένα τέταρτο των διεθνών επισκεπτών στις ΗΠΑ, ξοδεύοντας πάνω από 20 δισ. δολάρια (15,1 δισ. λίρες) ετησίως, σύμφωνα με την Ένωση Ταξιδιών των ΗΠΑ.