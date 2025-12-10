Ένα νέο περιστατικό βίας καταγράφηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, λίγες ημέρες μετά την απειλή σωφρονιστικού υπαλλήλου με αυτοσχέδιο μαχαίρι από κρατούμενο και τον εντοπισμό οκτώ μαχαιριών κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Αυτή τη φορά, συνελήφθη 43χρονος Αλβανός κρατούμενος, ο οποίος τραυμάτισε έναν 32χρονο με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι και στο πόδι, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο tempo24.news.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και, αφού του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, πήρε εξιτήριο καθώς τα τραύματά του δεν κρίθηκαν σοβαρά.

Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.