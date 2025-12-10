Στην 29η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League και κυνηγάει μια θέση στην πρώτη 24άδα για να διεκδικήσει στη συνέχεια την πρόκριση στους «16».

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μόνο δύο βαθμούς μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, στην 6η όμως πήραν την πρώτη τους νίκη με το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας και παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι μιας θέσης στην 24άδα.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα υποδεχθεί τη Λεβερκούζεν στην επόμενη αγωνιστική και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη League Phase αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Άγιαξ.

Η βαθμολογία (6 αγωνιστικές)

Άρσεναλ 18 Μπάγερν Μονάχου 15 Παρί Σεν Ζερμέν 13 Μάντσεστερ Σίτι 13 Αταλάντα 13 Ίντερ 12 Ρεάλ Μαδρίτης 12 Ατλέτικο Μαδρίτης 12 Λίβερπουλ 12 Ντόρτμουντ 11 Τότεναμ 11 Νιούκαστλ 10 Τσέλσι 10 Σπόρτινγκ 10 Μπαρτσελόνα 10 Μαρσέιγ 9 Γιουβέντους 9 Γαλατάσαραϊ 9 Μονακό 9 Λεβερκούζεν 9 Αϊντχόφεν 8 Καραμπάγκ 7 Νάπολι 7 Κοπεγχάγη 7 Μπενφίκα 6 Πάφος 6 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 Ολυμπιακός 5 Μπριζ 4 Άιντραχτ 4 Μπόντο Γκλιμτ 3 Σλάβια Πράγας 3 Άγιαξ 3 Βιγιαρεάλ 1 Καϊράτ Αλμάτι 1

Η επόμενη αγωνιστική (7η)

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

17:30: Καϊράτ- Μπριζ

19:45: Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι

22:00: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ

22:00: Ίντερ – Άρσεναλ

22:00: Κοπεγχάγη – Νάπολι

22:00: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

22:00: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

22:00: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00: Τότεναμ – Ντόρτμουντ

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

19.45: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00: Γιουβέντους – Μπενφίκα

22:00: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

22:00: Μπάγερν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

22:00: Νιουκάστλ – PSV Αϊντχόφεν

22:00: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

22:00: Τσέλσι – Πάφος