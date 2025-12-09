Με πέναλτι του Σομποσλάι στο 88′ η Λίβερπουλ νίκησε με 1-0 εκτός έδρας την Ίντερ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, την ίδια ώρα που η Μπαρτσελόνα επικρατούσε της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία είχε προηγηθεί με 2-1.

Το ντέρμπι της ημέρας έγινε στο Μιλάνο, όπου οι «κόκκινοι» ήταν πιο επικίνδυνοι από τους «νερατζούρι», οι οποίοι ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν… Γενικά, πάντως, το παιχνίδι δεν ήταν καλό και έλειπαν οι μεγάλες φάσεις, με τα πάντα να κρίνονται λίγα λεπτά πριν το τέλος.

Το τράβηγμα του Μπαστόνι στον Βιρτς είχε ως αποτέλεσμα ο διαιτητής, μετά την εξέταση του VAR, να δείξει το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Σομποσλάβι ευστόχησε στο 88′ για το Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1.

Με ανατροπή η Μπαρτσελόνα

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης προηγήθηκε στο Καμπ Νου αλλά η Μπαρτσελόνα με δύο γκολ του Κουντέ μέσα σε τρία λεπτά (50′, 53′) έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 2-1.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε της Αϊντχόφεν με 3-2 εκτός έδρας, η Αταλάντα αν και έμεινε πίσω στο σκορ κατάφερε να επιβληθεί της Τσέλσι με 2-1, η Μονακό πήρε με 1-0 τη Γαλατασαράι, η Τότεναμ καθάρισε εύκολα με 3-0 τη Σλάβια Πράγας και η Μαρσέιγ πέρασε με 3-2 από την έδρα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (9/12)

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1

Μονακό – Γαλατασαράι 1-0

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3