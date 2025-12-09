Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, για την οποία μπήκαν ως αλλαγή οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης στο 81′, προηγήθηκε στο Μόναχο, η Μπάγερν όμως έκανε την ανατροπή, νίκησε με 3-1 και ετοιμάζεται για απευθείας πρόκριση στους «16» του Champions League.

Οι Γερμανοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και είχαν ευκαιρίες, με κορυφαία το δοκάρι του Κέιν στο 37′, για να προηγηθούν στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφεραν όμως να αξιοποιήσουν καμία.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0 να παραμένει και νωρίς στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 54′ ήρθε το 0-1 από το αυτογκόλ του Κίμιχ μετά το γύρισμα του Σιμόες από αριστερά. Το προβάδισμα των Πορτογάλων, όμως, δεν κράτησε πολύ…

Στο 65′ ο Γκνάμπρι έκανε το 1-1, στο 69′ ο νεαρός Καρλ σκόραρε και πάλι γράφοντας το 2-1 και στο 77′ ο Τα προβολή ανέβασε το σκορ στο 3-1, το οποίο και παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τους Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη να μπαίνουν στο 81′ ως αλλαγές.

Με αυτή τη νίκη η Μπάγερν πήγε στους 15 βαθμούς και θα πάει απευθείας στους «16» καθώς θα τερματίσει στην πρώτη 8άδα της League Phase ενώ η Σπόρτινγκ έμεινε στους 10.