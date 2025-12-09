Με γκολ του Μάρτινς στο 73′, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και 3 δοκάρια, επικράτησε της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 στην Αστάνα, πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League και εξακολουθεί να ελπίζει για μια θέση στην πρώτη 24άδα.

Έχοντας και τη συμπαράσταση 700 φιλάθλων τους, οι οποίοι τραγουδούσαν συνεχώς, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο το γρήγορο γκολ και πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ψάχνοντας τρόπο για να πλησιάσουν σε αυτό. Και σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ποτέ δεν πλησίασαν περισσότερο από ό,τι στο 18ο λεπτό.

Στην πολύ ωραία σέντρα του Ποντένσε, με τον Ελ Κααμπί να προσπαθεί να βρει τη μπάλα με το κεφάλι, όλα έδειχναν ότι η μπάλα θα κατέληγε στα δίχτυα, ο Αναρμπέκοφ όμως έκανε μεγάλη επέμβαση παραχωρώντας κόρνερ. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων αντέδρασε σωστά και στο δυνατό σουτ του Ελ Κααμπί στο 22′, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι σταθερά στην επίθεση.

Αυτό, φυσικά, ήταν θετικό, το αρνητικό όμως ήταν ότι δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, έχοντας 8 τελικές και 6 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, με τους Καζάκους, από την άλλη πλευρά, να μην έχουν τίποτα. Ούτε τελική προσπάθεια, ούτε κόρνερ, παρά μόνο καλή αμυντική λειτουργεία και έναν τερματοφύλακα που αντέδρασε σωστά όποτε χρειάστηκε.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο 46′, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για ανατροπή του Ελ Κααμπί από τον Σορόκιν αλλά ο Μαροκινός φορ ήταν οφσάιντ και η φάση σταμάτησε εκεί, με την Καϊράτ να προσπαθεί να βγει μπροστά στα επόμενα λεπτά, να το κάνει σίγουρα πιο συχνά από ό,τι στο πρώτο μέρος και να έχει και μια καλή στιγμή στο 58′ με το επικίνδυνο γύρισμα του Εντμίλσον.

Στο 60′ ο Τσικίνιο επιχείρησε ένα σουτ αλλά ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε και αμέσως μετά, στο 62′, ο Μεντιλίμπαρ άρχισε τις αλλαγές: Έξω οι Ποντένσε και Τσικίνιο, μέσα οι Στρεφέτσα και Ταρέμι. Με δύο φορ, πλέον, οι Πειραιώτες προσπάθησαν να πιέσουν ακόμη περισσότερο και τελικά το γκολ ήρθε.

Στο 73′ ο Ζέλσον Μάρτινς πάτησε περιοχή και από δύσκολη θέση αποφάσισε να τελειώσει μόνος τη φάση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, λυτρώνοντας τους «ερυθρόλευκους». Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, με ανεβασμένη ψυχολογία, προσπάθησε να τελειώσει το ματς στα επόμενα λεπτά και θα μπορούσε να το κάνει καθώς είχε τις ευκαιρίες.

Στο 76′, όμως, ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε το σουτ του Ταρέμι στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και αμέσως μετά απέκρουσε και την κεφαλιά του Ελ Κααμπί, για να τελειώσει η φάση με το άστοχο πλασέ του Ταρέμι, ενώ στο 79′ ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής αλλά ο τερματοφύλακας της Καϊράτ βρήκε τη μπάλα και την έστειλε ξανά στο δοκάρι.

Το μόνο που είχε να κάνει, πλέον, ο Ολυμπιακός ήταν να διαχειριστεί σωστά το προβάδισμά του και το έκανε, έχοντας και τρίτο δοκάρι στο 90′ με τον Ελ Κααμπί προ κενής εστίας καθώς απέφυγε και τον τερματοφύλακα, παίρνοντας την πρώτη νίκη στη League Phase και παραμένοντας ζωντανός στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα, για να μπορέσει στη συνέχεια να διεκδικήσει την πρόκρισή του στους «16».

Καϊράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ (62′ Τουγιακμπάγεφ), Γκλάζερ, Μπάιμπεκ, Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (46′ Ζορζίνιο), Ζάρια (46′ Γκρομίκοφ), Εντμίλσον.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα Μουζακίτης, Έσε (84′ Ντάνι Γκαρθία), Ποντένσε (62′ Στρεφέτσα), Μαρτίνς, Τσικίνιο (62′ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.