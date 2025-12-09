Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι (9/12, 17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δύο αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στο Καζακστάν με τη νίκη, η οποία θα είναι η πρώτη στη φετινή διοργάνωση, να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να παραμείνουν στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να διεκδικήσουν την πρόκριση στους «16».

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχει πάρει τον χαρακτήρα «τελικού» για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κάνει δύο αλλαγές στην αρχική 11άδα σε σχέση με το ματς κόντρα στον ΟΦΗ: Έξω οι Στρεφέτσα και Ταρέμι, μέσα οι Ποντένσε και Τσικίνιο.

Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καϊράτ είναι η εξής: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο είναι οι Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.