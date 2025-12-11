Μια ομάδα εφήβων προκάλεσε πανικό σε επισκέπτες και οικογένειες με μικρά παιδιά κατά τη διάρκεια άγριου επεισοδίου σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Broadway Shopping Centre λίγο πριν τις 18:00 την Τετάρτη, όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ της ομάδας εφήβων και ενός άλλου αγοριού.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνονται τουλάχιστον οκτώ έφηβοι να τρέχουν ανεξέλεγκτοι στον χώρο εστίασης του δεύτερου ορόφου, εκτοξεύοντας καρέκλες προς το αγόρι.

Μια περαστική σε κυλιόμενη σκάλα βρέθηκε εν μέσω του χάους, καθώς μία από τις καρέκλες φάνηκε να την χτυπά.

🇦🇺 Australia, Sydney. Group of u16s log off from social media and go hang at Broadway Shopping Centre. Good to see kids going outside like the good old times. pic.twitter.com/v409DsQT2m — Roncalli (@Ronkalli48849) December 10, 2025

Οι έφηβοι φώναζαν και εκτελούσαν προσβλητικές χειρονομίες προς το αγόρι και άλλους πελάτες από την κορυφή της κυλιόμενης σκάλας, ενώ περισσότερες καρέκλες εκτοξεύονταν στον κάτω όροφο.

Μετά την εκτόνωση της έντασης, η ομάδα διέφυγε με ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ πριν φτάσει η αστυνομία.

Μια σοκαρισμένη αυτόπτης κατέγραψε τα γεγονότα και ανέβασε το βίντεο στο TikTok, που συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές.

«Υπήρχαν παιδιά που φωτογραφίζονταν με τον Άγιο Βασίλη και φαινόταν τόσο φοβισμένα. Οι γονείς ήταν πραγματικά ανήσυχοι για τα παιδιά τους, ρωτώντας τι συμβαίνει», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

«Η ασφάλεια στεκόταν δίπλα μου και κατέγραφε», πρόσθεσε η γυναίκα.

Τα βίντεο προκάλεσαν σοκ στους χρήστες του διαδικτύου.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ξεκίνησε έρευνα.