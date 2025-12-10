Την ώρα που οι εργαζόμενοι στα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω των υψηλών τιμών και του πληθωρισμού, ακόμα και ισχυρές οικονομίες όπως η Γαλλία δοκιμάζονται, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα της γερμανικής Bild. Το άρθρο αποκαλύπτει ότι 67.000 υπάλληλοι υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν την όγδοη αύξηση μισθών τους μέσα σε μόλις τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τη Bild, οι «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» είδαν τις αποδοχές τους να αυξάνονται για όγδοη φορά από το 2022, ενώ οι συνταξιούχοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση 3% αναδρομικά από την 1η Ιουλίου. Συνολικά, οι μισθοί των υπαλλήλων της ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 22,8% τα τελευταία τρία χρόνια. Το κόστος της τελευταίας αύξησης υπολογίζεται σε 365 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ή περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.

Η πορεία των αυξήσεων

Οι πρώτες προγραμματισμένες αυξήσεις για το 2024 ήταν 8,5%, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις μείωσε στο 7,3%. Στη συνέχεια, προστέθηκε επιπλέον 1,2% για να αντισταθμιστεί ο πληθωρισμός και να καλυφθεί το υπόλοιπο του 2024.

Πόσα κερδίζει ένας υπάλληλος της ΕΕ;

Ένας υπάλληλος που εργάζεται στο κτίριο Berlaymont λαμβάνει 3.750 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 110 προέρχονται από την πρόσφατη αύξηση. Οι εργαζόμενοι σε υψηλότερες θέσεις φτάνουν έως και τα 25.986 ευρώ, με την τρέχουσα αύξηση να προσθέτει 760 ευρώ στον μισθό του Δεκεμβρίου.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι επίτροποι λαμβάνουν 850 ευρώ επιπλέον, με τις συνολικές αποδοχές να φτάνουν τα 29.250 ευρώ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είδε τον μισθό της να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ, φτάνοντας τα 35.800 ευρώ το μήνα.

Συνταξιούχοι υπάλληλοι

Από τις αυξήσεις ωφελούνται επίσης οι 30.500 συνταξιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ. Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τους 42.500 μέχρι το 2073. Το κόστος των συντάξεων προβλέπεται να αυξηθεί από τα 2,4 δισ. ευρώ ετησίως σήμερα σε 3,231 δισ. ευρώ το 2045.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι δαπάνες στη συνέχεια θα μειωθούν, καθώς οι νεότεροι υπάλληλοι της ΕΕ συσσωρεύουν λιγότερα δικαιώματα σύνταξης ανά έτος εργασίας. Η μέγιστη σύνταξη παραμένει στο 70% (!) του τελευταίου μισθού.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου λόγω της δραματικής αύξησης των επιβαρύνσεων από τις συντάξεις. Σε εσωτερικό έγγραφο αναφέρεται ότι είναι «βαθιά ανήσυχα για την εξέλιξη των δαπανών για συνταξιοδοτικά επιδόματα». Ζητούν έτσι να «περιοριστούν οι δαπάνες και να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ισορροπία μεταξύ της επάρκειας των συνταξιοδοτικών επιδομάτων και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών».