Μετά τον Κέντρικ Ναν που σχολίασε ανάρτηση οπαδού του Παναθηναϊκού για το πώς θα κερδίζει φάουλ όπως ο Σάσα Βεζένκοβ, ήταν η σειρά του Ματίας Λεσόρ να σχολιάσει ανάρτηση οπαδού του Ολυμπιακού στο Χ.

Οι παίκτες των «πράσινων», όπως φαίνεται, έχουν όρεξη για διάλογο με οπαδούς στα social media και με τον Ναν να κάνει την αρχή, ακολούθησε ο Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού σχολίασε την ανάρτηση φίλου του Ολυμπιακού που άφησε υπόνοια για floping χρησιμοποιώντας μια δική του φάση, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από προτεινόμενα οφθαλμιατρεία της Αθήνας.

«Ορίστε φίλε! Πιθανότατα χρειάζεσαι ένα από αυτά», ήταν το σχόλιο του Λεσόρ.