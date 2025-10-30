Οπαδός του Παναθηναϊκού με ανάρτησή του στο Χ έδωσε συμβουλές στον Κέντρικ Ναν για το πώς θα κερδίζει φάουλ όπως ο Σάσα Βεζένκοβ του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός το σχολίασε, γράφοντας πως θα το προσπαθήσει.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης του Χ στάθηκε σε μια φάση του αγώνα των «ερυθρόλευκων» με τη Μονακό, στην οποία ο Βεζένκοβ κέρδισε φάουλ από τον Τζαρόμ Μπλόσομγκεϊμ. Αρχικά απευθύνθηκε στη Euroleague και στη συνέχεια στον Αμερικανό άσο των «πράσινων», λέγοντάς του πώς θα πρέπει να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο για να κερδίζει φάουλ.

Ανάρτηση που προκάλεσε το ενδιαφέρον του Ναν, ο οποίος αποφάσισε να το σχολιάσει, γράφοντας: «Είναι πολύ έξυπνο, θα το προσπαθήσω».

Γενικά στα social media οι συζητήσεις για τη διαιτησία έπειτα από κάθε αγώνα των δύο ελληνικών ομάδων στη Euroleague… παίρνουν φωτιά και υπάρχουν πάμπολλα σχόλια και από τις δύο πλευρές.