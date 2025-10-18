Ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με 4-2 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ξέσπασε για τη διαιτησία στις δηλώσεις του μετά τη λήξη.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν δύο φορές, δέχθηκαν την ισοφάριση και στη συνέχεια έμειναν με 10 παίκτες και τελικά ηττήθηκαν, με τον αρχηγό τους να εκφράζει τα παράπονα για τη διαιτησία, μιλώντας στην Cosmote TV.

«Αρχικά ξέρουμε τα λάθη μας, τα δεχόμαστε. Δέχομαι πως έχουμε κάνει παιδικά λάθη όμως κάποια στιγμή το αστείο να παίζουμε με 10 παίκτες, ο Ανδρούτσος να μην έχει πάρει ποτέ κόκκινη κάρτα. Απορώ, επειδή είδα την φάση πως γίνεται να πηδήξει και να μην πάει το χέρι του με αυτόν τον τρόπο. Τόσα χρόνια δεν έχω μιλήσει ποτέ με την διαιτησία, δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι να προσέχουμε πως θα μαρκάρουμε, να μας σταμπάρουν παίκτες.

Πως γίνεται να πηδήξει ο παίκτης και να μην βάλει το χέρι του με αυτόν τον τρόπο; Και μετά, κόκκινη; Δεν γίνεται κάθε φορά αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να παλεύουμε, να είμαστε κυριαρχικοί για 60 λεπτά και μετά να δεχόμαστε αυτές τις κάρτες; Σε κάθε παιχνίδι έχουμε εχθρική διαιτησία. Δεν έχω μιλήσει ποτέ στην ζωή μου, ότι και να έχει συμβεί. Έχω σχέση με όλους τους διαιτητές, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε κάθε παιχνίδι. Καλά κάνει η διοίκηση και δεν ασχολείται, το δέχομαι όμως σε κάθε παιχνίδι βλέπουμε εχθρική διαιτησία», είπε αρχικά ο Λαμπρόπουλος και συνέχισε.

«Ο Ανδρούτσος στο πρώτο ημίχρονο, κάνει ένα τάκλιν και παίρνει κάρτα, δεν έχει φάει κόκκινη στην ζωή του. Το χειρότερο είναι ότι πας να μιλήσεις στους διαιτητές και σε αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Δείχνε σεβασμό, δεν γίνεται να σου κάνει τσαμπουκά επειδή πας να του μιλήσεις. Δεν θέλω να κρύψω τα λάθη μας, ούτε την αγωνιστική μας συμπεριφορά, απλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Ναι θα γίνει τσαμπουκάς, παίζεις με 180 παλμούς, στα τελευταία 4 παιχνίδια, με εξαίρεση τον Άρη, ακουμπάς και πέφτεις κάτω.

Είμαι άνθρωπος και εγώ, δεν γίνεται να μην μπορούμε να μαρκάρουμε. Θα πηδάμε στην περιοχή και δεν θα μπορούμε να μαρκάρουμε; Αντί να σκέφτομαι την οικογένεια μου, έχω νεύρα με το παιχνίδι».