Ο ΟΦΗ προηγήθηκε δύο φορές στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός όμως έκανε την ανατροπή και πήρε μεγάλη νίκη με 4-2 στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 10 παίκτες.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που έδειχναν πιο κινητικοί στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, μετά το 25λεπτο όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν σταδιακά τον έλεγχο και στο 30′ λίγο έλειψε να πάρουν και το προβάδισμα με τον Νους αλλά η μπάλα έφυγε άουτ μετά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε και ενώ είχε φύγει στην πλάτη της άμυνας.

Το πρώτο ημίχρονο, τελικά, ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως τα δεδομένα άλλαξαν… Στο 50′ ο Νέιρα με πέναλτι, μετά το χέρι του Μαυρία, έκανε το 0-1, στο 53′ όμως ο Μίχαλακ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 1-1. Ισοφάριση, πάντως, που δεν επηρέασε τους Κρητικούς καθώς στο 56′ ο Λαμπρόπουλος, μετά το γύρισμα του Νέιρα, έκανε το 1-2.

Ο ΟΦΗ είχε και πάλι το προβάδισμα, στο 63′ όμως ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι, με τον διαιτητή να δείχνει και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ανδρούτσο. Έτσι, ο Ενκολόλο έγραψε το 2-2 από την άσπρη βούλα, με τους Αγρινιώτες να έχουν και αριθμητικό πλεονέκτημα, το οποίο και αξιοποίησαν.

Στο 75′ η προσπάθεια του Καραχάλιου να κόψει τη μπαλιά του Μίχαλακ για τον Ενκολόλο είχε ως αποτέλεσμα ο Εστεμπάν να πάρει τη μπάλα και να γράψει το 3-2, για να έρθει και το 4-2 στο 80′ από τον Ενκολόλο, με το γκολ να μετράει μετά την εξέταση του VAR καθώς αρχικά είχε σηκωθεί το σημαιάκι για οφσάιντ.

Στο 83′ έμεινε και ο Παναιτωλικός με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Στάγιτς για το φάουλ στον Σαλσέδο, ο ΟΦΗ όμως δεν μπορούσε να αντιδράσει πλέον και το 4-2 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (81′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Πέρεζ, Μάτσαν (81′ Νικολάου), Ενκολόλο (92′ Σμυρλής), Μίχαλακ, Αγκίρε (46′ Τσούρα).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης (78′ Λέουις), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Μαρινάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (87′ Ρακόνιατς), Νέιρα (58′ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (78′ Σενγκέλια), Σαλσέδο.