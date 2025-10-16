Πολύ κοντά στον επόμενο προπονητή του φαίνεται ότι είναι ο Παναθηναϊκός, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βρίσκεται μια ανάσα από το να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «πράσινων».

Σύμφωνα με πληροφορίες απ’ την Ισπανία ο 65χρονος τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα απ’ το πρωί της Πέμπτης (16/10) και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο για τη θέση του προπονητή του «τριφυλλιού».

Το θέμα το χειρίστηκε αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ ο οποίος είχε επί προσωπικού συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ κι αποφάσισε να προχωρήσει το όλο θέμα, επιθυμώντας να «κλείσει» στον πάγκο του «τριφυλλιού» έναν προπονητή ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού και το «ειδικό βάρος» για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό.

To who is who του Ράφα Μπενίτεθ

Ο 65χρονος πλέον Ράφα Μπενίτεθ έχει κάτσε σε μερικούς από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς πάγκους έχοντας κατακτήσει και τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της Γηραιάς ηπείρου.

Γεννημένος στην Μαδρίτη στις 14/04/1960 δεν μπόρεσε να κάνει μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής και γι’ αυτό προτίμησε να σταματήσει πολύ νωρίς στα 26 και να ασχοληθεί με την προπονητική. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης (Κ18, βοηθός στην πρώτη και πρώτος στην δεύτερη ομάδα).

Ακολούθησαν οι Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Εξτρεμαδούρα και Τενερίφη, όπου πήρε τις πρώτες δουλειές ως πρώτος προπονητής. Το 2001 ανέλαβε την Βαλένθια κι εκεί παρουσίασε το πρώτο μεγάλο έργο της καριέρας του. Έμεινε εκεί τρία χρόνια κατακτώντας δύο πρωταθλήματα (2002, 2004) κι ένα Κύπελλο UEFA (2004).

Αυτά ήταν αρκετά για να τον στείλουν στη Λίβερπουλ. Στους «Ρεντς» πέρασε έξι χρόνια κατακτώντας το μοναδικό του Champions League σε εκείνον τον επικό τελικό της Κωνσταντινούπολης κόντρα στην Μίλαν ενώ κέρδισε ακόμη ένα Κύπελλο Αγγλίας (2006), ένα Κομιούνιτι Σιλντ (2007) κι ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης (2006).

Το 2010 την άφησε για την Ίντερ, όμως εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά και δεν μπόρεσε να βγάλει καν την χρονιά (πήρε βέβαια το Σούπερ Καπ Ιταλίας. Επόμενος σταθμός του η Τσέλσι όπου πέρασε έναν χρόνο (2012-2013) κερδίζοντας το Europa League.

Μετά την αποχώρησή του από το κλαμπ του Λονδίνου ανέλαβε την Νάπολι στο τιμόνι της οποίας έμεινε για μία διετία παίρνοντας ένα Κύπελλο κι ένα Σούπερ Καπ. Έπειτα ήρθε στον δρόμο του η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως άντεξε στον πάγκο της μόλις για ένα εξάμηνο. Επέστρεψε στην Αγγλία για την Νιουκάστλ. Στην τριετία που έμεινε εκεί μπόρεσε να την επαναφέρει στην Premier League.

Όμως τα λεφτά των Κινέζων τον έκαναν να αφήσει το πρότζεκτ αυτό και τον έπεισαν να πάει για δύο χρόνια στην Νταλιάν Προ. Στην επιστροφή από την χώρα της Ασίας πήγε ξανά στην Premier League και την Έβερτον.

Μετά από ενάμιση χρόνο που έμεινε μακριά από τους πάγκους αποφάσισε να συνεχίσει στην Θέλτα το καλοκαίρι του 2023, χωρίς όμως να καταφέρει να βγάλει την σεζόν, αφού τον Μάρτιο του 2024 αποτέλεσε παρελθόν.

Έκτοτε εκείνος παραμένει ελεύθερος ψάχνοντας την επόμενη επιλογή για την καριέρα του.