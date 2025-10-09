Ο Νίκος Γκάλης ήταν στο Αλεξάνδρειο την Τετάρτη (8/10) και είδε από κοντά τον Άρη να νικάει το Αμβούργο με 98-76, έχοντας και την πρώτη γνωριμία με τον Ρίτσαρντ Σιάο, στον οποίο αναφέρθηκε στις δηλώσεις του.

Ήταν μια βραδιά που θύμισε τις παλιές καλές εποχές για τους «κίτρινους», με τους φιλάθλους να κατακλύζουν τις εξέδρες και να δημιουργούν υπέροχη ατμόσφαιρα, ελπίζοντας ότι από εδώ και πέρα κάπως έτσι θα κυλάει η ζωή στην ομάδα τους με τον νέο ιδιοκτήτη.

Ο Γκάλης, ο σπουδαιότερος Έλληνας μπασκετμπολίστας όλων των εποχών και θρύλος του Άρη, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Σιάο και στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ3, μετά το τέλος του αγώνα, αναφέρθηκε σε αυτόν.

«Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο, θυμάμαι τις παλιές στιγμές. Έχει κάτι από τα παλιά. Καλή επιτυχία στον νέο ιδιοκτήτη. Τον καλωσορίζουμε στην Αρειανή οικογένεια.

Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο της σιγά-σιγά και να φτιάξουμε μια ωραία ομάδα για τον κόσμο μας, που είναι δίπλα και στις καλές και στις κακές στιγμές.

Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη. Ό,τι χρειάζεται από εμένα είμαι εδώ», ήταν τα λόγια του.