Η άφιξη του Ρίτσαρντ Σιάο στο Αλεξάνδρειο για το παιχνίδι του Άρη με το Αμβούργο στο πλαίσιο του Euro Cup προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό από τους φιλάθλους της ομάδας. Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης βίωσε από κοντά τη μαγική ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο Παλέ οι οπαδοί των «κίτρινων» και φάνηκε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της υποδοχής.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση με τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, όπου ο Σιάο είχε μια θερμή αγκαλιά μαζί του, ενισχύοντας την αίσθηση ενθουσιασμού που κυριαρχούσε στις κερκίδες.

Ποιος είναι ο Ρίτσαρντ Σιάο

Ο Ρίτσαρντ Σιάο είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του RHC Group, μιας αθλητικής εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη, ενώ ο ίδιος διαμένει στο Τορόντο. Το RHC Group περιλαμβάνει την RHC Investments Holdings και την RHC Initiatives. Παράλληλα, ο Σιάο έχει ιδρύσει και τη J17 Capital, Inc., εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με επενδύσεις στον τεχνολογικό κλάδο, ενώ στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνεται και η Overtime, μία από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές πλατφόρμες στις ΗΠΑ.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο 24χρονος Σιάο είναι φανατικός οπαδός των Μιλγουόκι Μπακς και διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένεια Αντετοκούνμπο. Προτού αναλάβει τον Άρη, ζήτησε τη γνώμη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τον ενθάρρυνε, τονίζοντας το μέγεθος και την ιστορία του Άρη στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Όνειρο το NBA

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Milwaukee Journal Sentinel, ο Ρίτσαρντ Σιάο είχε μιλήσει ανοιχτά για το όνειρό του να εμπλακεί μελλοντικά σε ομάδα του NBA, τονίζοντας: «Αυτή τη στιγμή, λόγω της ηλικίας μου και της έλλειψης εμπειρίας, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.

Πρώτα θέλω να μάθω τα πάντα για το άθλημα και τη λειτουργία μιας ομάδας. Ίσως, σε πέντε, δέκα ή ακόμα και είκοσι χρόνια, ποιος ξέρει… Φυσικά, θέλω να επενδύσω σε ομάδα του NBA, γιατί δεν πρόκειται μόνο για οικονομική επένδυση, αλλά για την αγάπη μου για το μπάσκετ».

Γιατί επένδυσε στον Άρη

Η απόφασή του να μπει στον χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ μέσω της επένδυσης στον Άρη συνδέεται άμεσα με τη φιλοδοξία περί NBA. Η εμπλοκή του με τον «κίτρινο» οργανισμό αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την απόκτηση εμπειριών και την εξοικείωση με τη διοίκηση ενός μπασκετικού συλλόγου, πριν προχωρήσει στην υλοποίηση μεγαλύτερων στόχων.

Η επιλογή του Άρη, που συχνά χαρακτηρίζεται ως ένας… κοιμώμενος γίγαντας του ελληνικού μπάσκετ, φαίνεται να είναι στρατηγική, καθώς του προσφέρει την ευκαιρία να αναπτύξει τις ικανότητές του σε έναν ιστορικό σύλλογο, προετοιμάζοντάς τον για ενδεχόμενη είσοδό του στη σκληρή και απαιτητική αγορά του NBA στο μέλλον.