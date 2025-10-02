Ο Ολυμπιακός στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στην πανίσχυρη Άρσεναλ, όμως δύο γκολ, στο ξεκίνημα και στο φινάλε του αγώνα, έδωσαν τη νίκη στους «κανονιέρηδες» με 2-0, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι έπλεξε το εγκώμιο του Ολυμπιακού.

«Ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά καλή ομάδα με σπουδαίους παίκτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε ευκαιρίες, αλλά αυτό είναι το Champions League. Παίζουμε για την Άρσεναλ και θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι της σεζόν και όλα τα τρόπαια που μπορούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.