Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με βάση την απόδοσή του και τις φάσεις που είχε, όμως, θα μπορούσε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα, έχοντας και την υποστήριξη 3.500 οπαδών του.

Οι Άγγλοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και είχαν την πρώτη τους φάση στο 2ο λεπτό με τον Μαρτινέλι που μόνος απέναντι από τον Τζολάκη, μετά τη σέντρα του Σκέλι, βρήκε τη μπάλα με τον… ώμο και την έστειλε άουτ. Όπως και να έχει, ήταν μια φάση που υπενθύμιζε, αν υπήρχε λόγος για αυτό, ότι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επικίνδυνη και δυστυχώς η επιβεβαίωση ήρθε λίγα λεπτά μετά.

Στο 12′ ο Γιόκερες πήρε την κάθετη πάσα και πλάσαρε, ο Τζολάκης απέκρουσε, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και τελικά ο Μαρτινέλι από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-0. Όχι και ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους», η αντίδραση των οποίων ήταν εξαιρετική πάντως.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε μέτρα στο γήπεδο, βγήκε μπροστά και στο 20′ άγγιξε την ισοφάριση με το πλασέ του Ποντένσε στην κίνηση μετά τη σέντρα του Τσικίνιο αλλά ο Ρέγια έκανε τεράστια απόκρουση και κράτησε το 1-0 για τους Λονδρέζους. Μια φάση που μπορεί να μην κατέληξε σε γκολ, έδωσε όμως πίστη στους νταμπλούχους Ελλάδας, οι οποίοι προσπάθησαν ξανά στη συνέχεια.

Στο 37′, μετά τη σέντρα του Ποντένσε, ο Ελ Κααμπί πήγε για την κεφαλιά αλλά ο Γκάμπριελ πρόλαβε την τελευταία στιγμή να απομακρύνει, με τον Ολυμπιακό να πατάει συνεχώς περιοχή και να φωνάζει για πέναλτι στο 44′, όταν υπήρξε επαφή του Γουάιτ με τον Ελ Κααμπί. Τόσο ο διαιτητής όσο και στο VAR, όμως, έκριναν ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Οι «ερυθρόλευκοι», με λίγα λόγια, είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο και το ζητούμενο ήταν να συνεχίσουν έτσι και στο δεύτερο, ψάχνοντας τη φάση στην οποία θα έφταναν στην ισοφάριση. Στο 62′ ο Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη του αλλαγή βγάζοντας τον Ζέλσον για να βάλει τον Ταρέμι, στο 65′ η Άρσεναλ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Τροσάρ που έκανε ωραία κίνηση και πλάσαρε με εξουδετερωμένο τον Τζολάκη αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε να βάλει το πόδι και αμέσως μετά ο Τσικίνιο σκόραρε.

Στο 66′ ο Ποντένσε σέντραρε, ο Ελ Κααμπί έκανε την κεφαλιά, ο Ράγια απέκρουσε και ο Τσικίνιο σκόραρε στην επαναφορά, υπήρχε όμως οφσάιντ του Μαροκινού και το γκολ δεν μέτρησε… Το παιχνίδι, επομένως, παρέμεινε στο 1-0, με τους Πειραιώτες να προσπαθούν για την ισοφάριση και τους Άγγλους να έχουν μεγάλη φάση στο 82′ με το πλασέ του Έντεγκααρντ μετά το γύρισμα του Σάκα αλλά ο Τζολάκης έκανε εκπληκτική απόκρουση.

Ο Ολυμπιακός έμεινε, έτσι, ζωντανός και στο 85′ πλησίασε στην ισοφάριση με το σουτ του Τσικίνιο εντός περιοχής αλλά ο Ράγια απέκρουσε ξανά, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει τριπλή αλλαγή στα τελευταία λεπτά αλλά αυτό που δεν άλλαξε, δυστυχώς για την ελληνική ομάδα, ήταν το αποτέλεσμα, με την Άρσεναλ να παίρνει τη νίκη βάζοντας και 2ο γκολ στο 92′ με τελείωμα του Σάκα εντός περιοχής (2-0).

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (58′ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (75′ Μοσκέρα), Λιούις-Σκέλι, Μερίνο (58′ Ράις), Θουμπιμέντι, Τροσάρ (73′ Σάκα), Μαρτινέλι (73′ Έζε), Έντεγκαρντ, Γκιόκερες.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (86′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (86′ Μουζακίτης), Γκαρθία (75′ Σιπιόνι), Ζέλσον (62′ Ταρέμι), Τσικίνιο (86′ Στρεφέτσα), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.