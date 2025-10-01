Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε θέσεις βασικών στους Γκαρθία, Έσε και Ζέλσον Μαρτίνς.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, στο παρελθόν όμως έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές κόντρα στους «κανονιέρηδες» και είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να συμβεί και πάλι το ίδιο.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θέλουν να κάνουν την υπέρβαση και να πάρουν θετικό αποτέλεσμα για να… καλύψουν έτσι την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα και ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τους Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια στην άμυνα, τους Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο στο κέντρο, τους Ποντένσε και Ζέλσον στα άκρα της επίθεσης και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.