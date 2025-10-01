Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη αποστολή στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι στο Emirates για να δει από κοντά τον αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στη διοργάνωση μένοντας στο 0-0 με την Πάφο στο Καραϊσκάκη και τώρα αντιμετωπίζουν την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα που πέρασε έφτασε ως τους ημιτελικούς, όπου αποκλείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία έχει πάντως τη συμπαράσταση τόσο των οπαδών της που έχουν εντυπωσιακή παρουσία στο Emirates όσο και του προέδρου της ΠΑΕ.

Ο Μαρινάκης ταξίδεψε στο Λονδίνο για να δει από κοντά την προσπάθεια του Ολυμπιακού για θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Άρσεναλ, με την κάμερα να εστιάζει πάνω του στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού.