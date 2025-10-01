Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε μετά το ματς με την Άρσεναλ για την εμφάνιση των παικτών του και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 2-0 στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και παρέμεινε με έναν βαθμό.

Σε δηλώσεις του στην «Cosmote TV», ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε τόσο στην προσπάθεια των παικτών όσο και στο τελικό σκορ απέναντι σε έναν πολύ απαιτητικό αντίπαλο.

«Παίξαμε απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα. Μια από τις καλύτερες ομάδες. Το αποτέλεσμα οφείλεται εκεί. Παίζουν με μεγάλη ένταση, με μεγάλη ταχύτητα και με τον τρόπο που παίζουμε εμείς σε αναγκάζουν να τρέχεις ψηλά και να πρέπει να πιέζεις και να αντέχεις όλο και περισσότερο. Το αποτέλεσμα οφείλεται στο ότι είναι μια καλύτερη ομάδα. Το παιχνίδι μας ήταν αξιοπρεπές, παλέψαμε και δείξαμε ότι μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια».

Για την απόδοση των παικτών συμπλήρωσε: «Ναι. Ήμασταν πολύ καλοί αν και πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο ομάδες αυτού του επιπέδου. Το πιστέψαμε και αυτό φάνηκε και παίξαμε καλά. Το σημαντικό είναι ότι το πιστέψαμε».

Όσον αφορά τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ: «Πιστεύω ναι αφού δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια. Έχουμε και άλλους μεγάλους αντιπάλους μπροστά μας για να δείξουμε τι μπορούμε. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε για να αντιμετωπίσουμε την Κυριακή τον ΠΑΟΚ».