Στην 29η θέση του Champions League μετά την ήττα του από την Άρσεναλ με 2-0 για τη 2η αγωνιστική της League Phase βρίσκεται ο Ολυμπιακός, επόμενος αντίπαλος για τον οποίο είναι η Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου στις 21 Οκτωβρίου.
Μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο ήρθε η ήττα από τους «κανονιέρηδες» στο Λονδίνο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία είχε πάντως τις ευκαιρίες για να πάρει θετικό αποτέλεσμα.
Όπως και να έχει, μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές ο Ολυμπιακός έχει ένα βαθμό και είναι στην 29η θέση, έχοντας πλέον μπροστά του το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο Καμπ Νου.
Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (1/10)
Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0
Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2
Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν 1-1
Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1
Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1
Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους 2-2
Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ 0-4
Η βαθμολογία (2 αγωνιστικές)
Μπάγερν Μονάχου 6
Ρεάλ Μαδρίτης 6
Παρί Σεν Ζερμέν 6
Ίντερ 6
Άρσεναλ 6
Καραμπάγκ 6
Ντόρτμουντ 4
Μάντσεστερ Σίτι 4
Τότεναμ 3
Ατλέτικο Μ. 3
Νιούκαστλ 3
Μαρσέιγ 3
Μπριζ 3
Σπόρτινγκ 3
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3
Μπαρτσελόνα 3
Λίβερπουλ 3
Τσέλσι 3
Νάπολι 3
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3
Γαλατασαράι 3
Αταλάντα 3
Γιουβέντους 2
Μπόντο Γκλιμτ 2
Λεβερκούζεν 2
Βιγιαρεάλ 2
Αϊντχόφεν 1
Κοπεγχάγη 1
Ολυμπιακός 1
Μονακό 1
Σλάβια Πράγας 1
Πάφος 1
Μπενφίκα 0
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0
Άγιαξ 0
Καϊράτ 0
Η επόμενη αγωνιστική (3η)
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21/10- 19:45)
Καϊράτ – Πάφος (21/10 – 19:45)
Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10 – 22:00)
Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν (21/10 – 22:00)
Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ (21/10 – 22:00)
Νιούκαστλ – Μπενφίκα (21/10 – 22:00)
Αϊντχόφεν – Νάπολι (21/10 – 22:00)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ (21/10 – 22:00)
Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι (21/10 – 22:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ (22/10 – 19:45)
Γαλατάσαραϊ – Μπόντο Γκλιμτ (22/10 – 19:45)
Μονακό – Τότεναμ (22/10 – 22:00)
Αταλάντα – Σλάβια Πράγας (22/10 – 22:00)
Τσέλσι – Άγιαξ (22/10 – 22:00)
Άιντραχτ – Λίβερπουλ (22/10 – 22:00)
Μπάγερν – Μπριζ (22/10 – 22:00)
Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους (22/10 – 22:00)
Σπόρτινγκ – Μαρσέιγ (22/10 – 22:00)