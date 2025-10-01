Στην 29η θέση του Champions League μετά την ήττα του από την Άρσεναλ με 2-0 για τη 2η αγωνιστική της League Phase βρίσκεται ο Ολυμπιακός, επόμενος αντίπαλος για τον οποίο είναι η Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου στις 21 Οκτωβρίου.

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο ήρθε η ήττα από τους «κανονιέρηδες» στο Λονδίνο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία είχε πάντως τις ευκαιρίες για να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Όπως και να έχει, μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές ο Ολυμπιακός έχει ένα βαθμό και είναι στην 29η θέση, έχοντας πλέον μπροστά του το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο Καμπ Νου.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (1/10)

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν 1-1

Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1

Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1

Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους 2-2

Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ 0-4

Η βαθμολογία (2 αγωνιστικές)

Μπάγερν Μονάχου 6

Ρεάλ Μαδρίτης 6

Παρί Σεν Ζερμέν 6

Ίντερ 6

Άρσεναλ 6

Καραμπάγκ 6

Ντόρτμουντ 4

Μάντσεστερ Σίτι 4

Τότεναμ 3

Ατλέτικο Μ. 3

Νιούκαστλ 3

Μαρσέιγ 3

Μπριζ 3

Σπόρτινγκ 3

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3

Μπαρτσελόνα 3

Λίβερπουλ 3

Τσέλσι 3

Νάπολι 3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3

Γαλατασαράι 3

Αταλάντα 3

Γιουβέντους 2

Μπόντο Γκλιμτ 2

Λεβερκούζεν 2

Βιγιαρεάλ 2

Αϊντχόφεν 1

Κοπεγχάγη 1

Ολυμπιακός 1

Μονακό 1

Σλάβια Πράγας 1

Πάφος 1

Μπενφίκα 0

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0

Άγιαξ 0

Καϊράτ 0

Η επόμενη αγωνιστική (3η)

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21/10- 19:45)

Καϊράτ – Πάφος (21/10 – 19:45)

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10 – 22:00)

Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν (21/10 – 22:00)

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ (21/10 – 22:00)

Νιούκαστλ – Μπενφίκα (21/10 – 22:00)

Αϊντχόφεν – Νάπολι (21/10 – 22:00)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ (21/10 – 22:00)

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι (21/10 – 22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ (22/10 – 19:45)

Γαλατάσαραϊ – Μπόντο Γκλιμτ (22/10 – 19:45)

Μονακό – Τότεναμ (22/10 – 22:00)

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας (22/10 – 22:00)

Τσέλσι – Άγιαξ (22/10 – 22:00)

Άιντραχτ – Λίβερπουλ (22/10 – 22:00)

Μπάγερν – Μπριζ (22/10 – 22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους (22/10 – 22:00)

Σπόρτινγκ – Μαρσέιγ (22/10 – 22:00)