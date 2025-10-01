Την πρώτη της νίκη στο φετινό Champions League πήρε η Νιούκαστλ με το 4-0 επί της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ εκτός έδρας, για τη 2η αγωνιστική της League Phase, ενώ η Καραμπάγκ επικράτησε της Κοπεγχάγης με 2-0.

Οι Άγγλοι πήγαν στο Βέλγιο αποφασισμένοι να πάρουν τους τρεις βαθμούς και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους, ανοίγοντας το σκορ στο 17′ με το σουτ του Τονάλι και κάνοντας το 0-2 στο 43′ με πέναλτι του Γκόρντον.

Η συνέχεια δόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Γκόρντον με νέο πέναλτι, στο 64′, ανέβασε το σκορ στο 0-3, για να διαμορφωθεί το τελικό 0-4 στο 80′ από τον Μπαρνς.

Νέα νίκη η Καραμπάγκ

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα, η Καραμπάγκ υποδέχθηκε την Κοπεγχάγη και πήραν το προβάδισμα στο 28′ με τον Ζουμπίρ. Οι Δανοί προσπάθησαν για την ισοφάριση και είχαν δοκάρι με τον Περέιρα, για να κλειδώσουν τελικά τη νίκη, δεύτερη σε ισάριθμες αγωνιστικές, οι γηπεδούχοι με το 2-0 από τον Αντάι στο 83′.