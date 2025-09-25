Ο προπονητής της ΑΕΛ, Γιώργος Πετράκης, βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή οπαδική εκπομπή «ΑΕΛ Παντού» και κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους συνομιλητές του χρησιμοποίησε τη λέξη «βάζελοι» για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, κάτι που σχολιάστηκε πολύ έντονα και αρνητικά, καθώς θεωρείται υποτιμητική, όπως και όλες οι παρόμοιες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για τους οπαδούς άλλων ομάδων και είναι βασισμένες σε ένα στοιχείο εμπνευσμένο από την ιδιοσυγκρασία τους (π.χ. «γαύροι» για την ομάδα του Ολυμπιακού, «χανούμια» για την ομάδα της ΑΕΚ κ.λπ.).

Οι επικριτές του τόνισαν πως είναι απαράδεκτο να υπάρχει ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός στο λεξιλόγιο ενός προπονητή, καθώς η ιδιότητά του πρέπει να τον κρατά τυπικό, σεβαστικό και ακέραιο. Αρκεί να έχεις μιλήσει μόνο μία φορά βέβαια με το Γιώργο Πετράκη, για να καταλάβεις πως είναι όλα τα παραπάνω, και επιπλέον ότι είναι πολύ προσεκτικός και μετρημένος στα λόγια του. Πρόκειται για έναν νέο προπονητή χαμηλών τόνων με ώριμη σκέψη, χωρίς καμία πρόθεση να προκαλέσει το κοινό και δυστυχώς αυτή ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή που προέκυψε εν τη ρύμη του λόγου χωρίς να έχει επεξεργαστεί αυτό που είπε, και σίγουρα δίχως πρόθεση να προσβάλλει τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Μιλήσαμε με τον Γιώργο Πετράκη και μας απάντησε τα εξής σχετικά με το περιστατικό: «O διπλανός μου συνομιλητής, ο Γιάννης, οργανωμένος οπαδός της ΑΕΛ, 2 δευτερόλεπτα πριν μιλήσω, χρησιμοποίησε τη λέξη “βάζελος” ενώ μιλούσαμε για το παιχνίδι με την Κηφισιά και χωρίς να το καταλάβω τον ανέφερα κι εγώ σαν “βάζελο”. Φανταστείτε ότι ούτε καν το κατάλαβα, με πήραν μετά και μου το είπαν». Επομένως, ο προπονητής της ΑΕΛ απλά αναπαρήγαγε τη λέξη που άκουσε χωρίς να φιλτράρει τη δεδομένη στιγμή το τι έκανε. Λάθος; Ναι. Σκόπιμο; Οπωσδήποτε όχι.

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι έπρεπε να φιλτράρει, γιατί οφείλουμε πάντοτε να προσέχουμε τι λέμε ειδικά αν η θέση μας είναι τέτοια που τα λεγόμενά μας θα σχολιαστούν έντονα, αρνητικά και χωρίς επιείκεια. Κάποιος άλλος όμως, θα μπορούσε απλά να αναγνωρίσει πως λάθη γίνονται και ότι αυτό ήταν απλώς ένα τέτοιο, το οποίο έγινε χωρίς την σκοπιμότητα να θίξει τους φίλους του Παναθηναϊκού. Εμείς πάλι, είμαστε οπαδοί της φράσης του Alexander Pope που λέει «Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, το να συγχωρείς είναι θεϊκό».