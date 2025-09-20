Τέσσερις αναμετρήσεις δίνουν ξεχωριστό χρώμα στο σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League, με την Κηφισιά να φιλοξενεί τον Άρη στο Αγρίνιο, τον Πανσερραϊκό να ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς απέναντι στον Ατρόμητο, τον Βόλο να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης με στόχο τη συνέχιση του θετικού σερί και τον ΠΑΟΚ να θέλει άμεση αντίδραση κόντρα στον Παναιτωλικό μετά το σοκ του Κυπέλλου.

Αναλυτικά:

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΡΗΣ

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπορεί η Κηφισιά να επέστρεψε το καλοκαίρι στη μεγάλη κατηγορία, να μην έχει έδρα (το ματς γίνεται πάλι σε ουδέτερο, αυτήν τη φορά στο Αγρίνιο), ωστόσο παίζει ανοιχτά και παίρνει βαθμούς με αποκορύφωμα τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στον Βόλο. Με αυτό το σκεπτικό θα πάε και στο ματς με τον Άρη. Στο τελευταίο της παιχνίδι, με τον Αστέρα Τρίπολης στο Κύπελλο αναδείχθηκε ισόπαλη και σε όλους τους αγώνες της μέχρι τώρα έχει σκοράρει, αλλά και δεχθεί γκολ.

Ο Άρης νίκησε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο στο ντεμπούτο του Χιμένεθ στον πάγκο του και μεσοβδόμαδα έκανε ένα ακόμη «διπλό», αυτήν τη φορά στο Κύπελλο, με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Θα επισκεφτεί και πάλι το ίδιο γήπεδο, αυτήν τη φορά στο πρωτάθλημα, απέναντι στην Κηφισιά και θέλει νέο τρίποντο, με τον Ισπανό προπονητή να δημιουργεί μία πιο συμπαγή ομάδα. Από προβλήματα προέρχονται ο γκολκίπερ Μάικιτς, ο αμυντικός Άλβαρο, ο μέσος Γένσεν, οι εξτρέμ Δώνης, Πέρεθ και οι επιθετικοί Καντεβέρ και Αλφαρέλα.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

18:00 Novasports 2HD

Ο Πανσερραϊκός άντεξε για ένα ημίχρονο στο Καραϊσκάκη, έμεινε από το 35’ με δέκα παίκτες και τελικά δεν απέφυγε τη βαριά ήττα. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ακόμη βαθμό στο πρωτάθλημα και όσο κι αν είχε δύσκολο πρόγραμμα παίζοντας εκτός έδρας με ΑΕΚ και Ολυμπιακός δείχνει να έχει αρκετά προβλήματα να ξεπεράσει. Με τον Ατρόμητο ψάχνει το πρώτο του γκολ και τους πρώτους του πόντους στο πρωτάθλημα και δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος εξτρέμ Γκριν κι ο φορ Λεό.

Ο Ατρόμητος, αν και προηγήθηκε, δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς με τον Άρη στο γήπεδο του, μεσοβδόμαδα δεν είχε πρόβλημα στο Περιστέρι απέναντι στην Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο και στο πρωτάθλημα, το μόνο τρίποντο του είναι εκτός έδρας, με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Πέρσι, ήταν πιο αποτελεσματικός εκτός, παρά εντός έδρας και θέλει στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό που δεν έχει ακόμη βαθμό, να κάνει το δεύτερο «διπλό» του. Εκτός παραμένει ο επιθετικός Τσιλούλης.

ΒΟΛΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μετά τις ήττες στα δύσκολα παιχνίδια με τον Άρη και τον Ολυμπιακό, ο Βόλος πήρε τους πρώτους του βαθμούς με το πολύ σημαντικό «διπλό» στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, παίρνοντας ώθηση για τη συνέχεια, καθώς στόχος του είναι να έχει μία καλύτερη πορεία από την περσινή. Μεσοβδόμαδα δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει εκτός έδρας και την Ηλιούπολη στο Κύπελλο, κάνοντας και ροτέισον και το ματς με τον Αστέρα είναι ένα στοίχημα για να δώσει συνέχεια και να είναι δυνατός κι εντός έδρας.

Ο Αστέρας αναζητάει ακόμη την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Κι αν το ξεκίνημα με Ολυμπιακό και ΑΕΚ εκτός έδρας ήταν πολύ δύσκολο, στο ματς με την Λάρισα στην Τρίπολη προηγήθηκε 2-0, αλλά και πάλι δεν απέφυγε την απώλεια βαθμών. Μεσοβδόμαδα έμεινε στην ισοπαλία και με την Κηφισιά στο Κύπελλο, όπου έγινε ροτέισον και η πίεση αυξάνεται, αφού ένα νέο άσχημο αποτέλεσμα θα κάνει βαρύ το κλίμα. Άλυτο μέχρι στιγμής πρόβλημα ότι δέχεται γκολ σε όλα τα παιχνίδια.

ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

20:30 Novasports Prime

Μετά το απόλυτο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με τις τρεις νίκες, ήρθε η βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο να προκαλέσει σοκ στον ΠΑΟΚ. Αυτό το 1-4 «ταρακούνησε» τους Θεσσαλονικείς, που είδαν το επιβεβλημένο ροτέισον να μην αποδίδει, αλλά και να τίθεται και θέμα νοοτροπίας από τη στιγμή που το σκορ ξέφυγε. Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε περιπέτειες στη διοργάνωση (έχει και ματς με τον Άρη), ο Λουτσέσκου περιμένει άμεση αντίδραση στο πρωτάθλημα με τον Παναιτωλικό, με απόντα και πάλι τον εξτρέμ Ντεσπόντοφ.

Ο Παναιτωλικός δεν μπορεί να πάρει βαθμούς στο γήπεδο του, καθώς έχει δύο ήττες στο πρωτάθλημα και μία στο Κύπελλο μεσοβδόμαδα και έχει μπροστά του ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι. Το μοναδικό του τρίποντο στο πρωτάθλημα πάντως ήταν το «διπλό» στην προηγούμενη επίσκεψη του στην Θεσσαλονίκη, απέναντι στον Άρη και θα είναι «οδηγός» για τον τρόπο που θα παίξει και στην Τούμπα, αν και τα ματς είναι διαφορετικά. Από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Μλάντεν και Μαυρίας.