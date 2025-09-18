Ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε να προχωρήσει σε απόκτηση γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και ένας από τους υποψήφιους στόχους είναι ο Νικ Καλάθης, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Μονακό για τη νέα σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν στις 30 Σεπτεμβρίου τη Μπασκόνια για την 1η αγωνιστική της Euroleague και ο Έβανς δεν θα είναι διαθέσιμος μετά τον τραυματισμό του. Ένα πρόβλημα που σήμανε συναγερμό στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να προχωρήσουν σε μεταγραφή.

Ένας, λοιπόν, από τους γκαρντ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός είναι ο Καλάθης, για τον οποίο τα γαλλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως δεν είναι στα πλάνα της Μονακό πλέον και αναμένεται να αποχωρήσει προσεχώς. Παίκτης με εμπειρία και αξία, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τους «ερυθρόλευκους», χωρίς όμως να προχωρήσουν οι συζητήσεις.

Την περσινή σεζόν, στην οποία η Μονακό έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague, όπου και ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, ο Καλάθης είχε κατά μέσο όρο 3.7 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ.