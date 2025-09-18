Την αποχώρηση του Νικ Καλάθη από τη Μονακό καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας για τη νέα σεζόν, προαναγγέλουν τα γαλλικά ΜΜΕ.

Ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε στη βάση του μετά την ολοκλήρωση του EuroBasket 2025 και οι Μονεγάσκοι ανεβάζουν ρυθμό στη δουλειά τους ενόψει της νέας σεζόν, στην οποία θα έχουν και κάποιες αλλαγές στο ρόστερ τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα, ο Καλάθης και ο Ντονάτας Μοτεγιούνας, οι οποίοι συμμετέχουν κανονικά στην προετοιμασία, δεν βρίσκονται στα πλάνα της Μονακό για τη νέα σεζόν και αναμένεται να αποχωρήσουν.

Ο Καλάθης υπέγραψε το 2024 στη γαλλική ομάδα, η οποία έφτασε ως τον τελικό της Euroleague πέρυσι, όπου και γνώρισε την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.