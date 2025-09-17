Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε σε όλα με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος θα είναι ο προπονητής της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο… κανονικός αντικαταστάτης του Ρουί Βιτόρια.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή πολύ νωρίς στη σεζόν, δεν είχαν όμως έτοιμο τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου. Αναγκαστικά, επομένως, στράφηκαν στη λύση του υπηρεσιακού τεχνικού, ρόλο που θα αναλάβει ο Κόντης.

Οι δύο πλευρές τα είπαν ξανά το απόγευμα της Τετάρτης (17/9) και συμφώνησαν σε όλα, με τον Έλληνα προπονητή να αναλαμβάνει την ομάδα από την Πέμπτη (18/9), έχοντας μπροστά του το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όσο για το πόσο θα μείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εξαρτάται από το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να βρει η διοίκηση τον αντικαταστάτη του Βιτόρια.